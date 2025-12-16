حمیدرضا عزیزآبادی فراهانی، محسن محمدی، مجید مافی، اکبر نوروزی و عدالت بهرامی به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان اراک معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای شهرستان اراک را معرفی کردند.

آقایان حمیدرضا عزیزآبادی فراهانی، محسن محمدی، مجید مافی، اکبر نوروزی و عدالت بهرامی به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا معرفی شدند.

این هیئت موظف است همه مراحل اجرایی، نظارتی و قانونی بر فرآیند انتخابات شورا‌ها را در شهرستان پیگیری و بر رعایت قوانین و مقررات نظارت کامل داشته باشد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با تشریح فعالیت‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: در راستای سیاست‌های کلی نظام، بازنگری قانون شورا‌ها و همچنین قانون سازمان‌های مردم‌نهاد انجام و به صحن مجلس ارجاع شده است.

بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی از ابتدای دی تا پانزدهم فروردین سال اینده اعلام شد.

بر این اساس اغاز ساعت کار واحد‌های ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در تهران به‌صورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و پایان ان ساعت ۱۴ تا ۱۵ مشخص شد.

ساعت کار واحد‌های استانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

ساعات آغاز به کار واحد‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها مشمول این تغییر نیست.

در همایش پژوهش و فناوری پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند، بر ضرورت بازنگری در مدل‌های همکاری صنعت و دانشگاه، ورود پالایشگاه‌ها به عرصه بالادستی نفت و توسعه فناوری‌ها تأکید شد.

در جلسه هماهنگی هیأت نظارت و کمیته اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی تفرش میقانی فرماندار با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و همکاری بین هیأت نظارت و کمیته اجرایی بر اجرای دقیق قانون و حفظ بی‌طرفی کامل مجریان تاکید کرد.

و در استانه شب یلدا، مرکز نیکوکاری شهدای سیاوشان شهرستان اشتیان و پایگاه بسیج شهید قاسم سلیمانی ۷۲ بسته معیشتی بین خانواده‌های کم برخوردار این روستا توزیع کردند.