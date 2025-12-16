به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان در نشست هماهنگی نخستین رویداد ملی تخصصی استارت‌آپی گفت: بیش از ۷۰ اثر به دبیرخانه این رویداد ارسال شد که پس از بررسی، هفت ایده به‌عنوان آثار منتخب انتخاب شدند. برای این آثار، جوایز نقدی پیش‌بینی شده است.

خسرو پیرهادی افزود: در طول این رویداد، پنل‌های تخصصی برگزار می‌شود و پیش‌نویس قرارداد‌هایی میان طرفین تهیه خواهد شد تا زمینه اجرای ایده‌ها فراهم شود.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی آبادان نیز در این نشست گفت: نخستین رویداد ملی تخصصی استارت‌آپ با هدف شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های نوآورانه، به‌منظور توسعه کسب‌وکار‌های کشاورزی، آبزی‌پروری و مشاغل خانگی و رونق اقتصادی شهرستان آبادان برگزار می‌شود.

پرویز عسگری با بیان اینکه با برگزاری نشست‌های مشترک در سطوح مختلف، زمینه میزبانی این رویداد ملی در دانشگاه آزاد اسلامی اروند فراهم شده است افزود: رویداد اصلی در آذرماه سال جاری برگزار می‌شود و در کنار آن، چند همایش تخصصی نیز پیش‌بینی شده است.

او هدف اصلی این رویداد را تبدیل تهدید‌ها و چالش‌های منطقه به فرصت‌های توسعه‌ای اعلام کرد و گفت: مسائلی مانند تنش آبی، شوری آب، گسترش نیزار‌ها و وجود حیوانات وحشی از چالش‌های منطقه هستند که باید از طریق ایده‌های نو و تعامل میان دانشگاهیان، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و کشاورزان برای رفع آنها گام برداشت.