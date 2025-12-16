به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این نمایشگاه تا ۲۹ آذر به مدت ۶ روز، همراه با عرضه محصولات پوشاک، صنایع‌دستی، مواد غذایی، شیرینی، شکلات، آجیل، خشکبار، نوشیدنی، سوغات و هدایای زمستانه برپا شده است.

نمایشگاه یلدا با حضور ۱۸۰ غرفه از ۱۷ استان در فضایی به مساحت پنج هزار متر مربع برپا شده و علاقه مندان می‌توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.

در این نمایشگاه کالا‌های مصرفی و غذایی مورد نیاز مردم از جمله آجیل، تنقلات، گوشت، مرغ و سایر مواد، زیر قیمت مصوب بازار عرضه می‌شود.

در حاشیه این نمایشگاه هر روز برنامه‌های شاد و فرهنگی نیز برای بازدیدکنندگان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۹ آذر هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان واقع در میدان فرودگاه، انتهای بلوار دباغیان از غرفه‌های این نمایشگاه بازدید کنند.