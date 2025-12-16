به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در این حادثه که ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه دیشب ۲۴ آذرماه در آزادراه اصفهان _نطنز در کیلومتر ۸۰ رخ داد ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۳ نفر هم مصدوم شدند.

منصور شیشه فروش افزود: چهار نفر از مصدومان به بیمارستان خاتم الانبیا نطنز، ۶ نفر به بیمارستان گلدیس شاهین شهر و سه نفر نیز به بیمارستان غرضی اصفهان برای درمان اعزام شدند.

به گفته وی صبح امروز چهار نفر از مصدومان از بیمارستان مرخص شدند و سایر بیماران بستری هم وضعیت مطلوبی دارند.

بررسی‌های اولیه در محل نشان داده است این اتوبوس که از جنوب به شمال محور اصفهان–نطنز در حال تردد بوده، پس از برخورد با گاردریل‌های میانی از مسیر اصلی منحرف شده و وارد لاین مخالف می‌شود و در ادامه با یک دستگاه تاکسی برخورد کرده و سپس واژگون می‌شود.