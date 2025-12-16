وزیر کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با اشاره به برگزاری چندمین جلسه بررسی موضوع پسماند استان گفت: تصمیمات نشست قبلی اکنون در حال پیگیری است و خوشبختانه اقدامات خوبی آغاز شده و برخی طرح ها به مراحل نهایی رسیده‌اند.

وی افزود: در قائم شهر، نوشهر، نور و تنکابن عملیات اجرایی آغاز شده و در آمل نیز دو زمین مشخص شده که پس از نهایی شدن و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، طرح ها شروع خواهند شد. پیش‌بینی می‌کنیم تا سال آینده این طرح‌ها به نتیجه برسند.

وزیر کشور درباره زباله‌سوز ساری گفت: این طرح که بیش از یک دهه روی آن کار شده، اکنون در مرحله تست آزمایشی قرار دارد. دوره آزمایشی حدود ۲۰ روز تا یک ماه آغاز شده و انتظار داریم طی دو ماه آینده تست نهایی پاسخ دهد و طرح به اتمام برسد.

وی تأکید کرد: هر منابعی که نیاز باشد، با دستور رئیس‌جمهور برای موضوع پسماند سه استان شمالی کشور پیش‌بینی می شود و اختصاص خواهد یافت.

مؤمنی در پایان با اشاره به برخی موانع مطرح‌شده در نشست مدیریت پسماند مازندران گفت: این موارد بررسی شد و تصمیمات لازم برای رفع آن‌ها اتخاذ گردید.

وی افزود: همچنین گزارشی از بخش دام ارائه شد که قرار است روز چهارشنبه در دولت مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.