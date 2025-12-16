پخش زنده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با توجه به هشدار هواشناسی درباره تشدید بارندگی و احتمال وقوع سیلابی شدن رودخانهها مراکز بهداشتی و درمانی استان در آماده باش کامل هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، یحیی میرزاده افزود: بر اساس برنامهریزیها مقرر شد مادران بارداری که در آستانه زایمان قرار دارند، در صورت امکان از مناطق پرخطر جابهجا شده و در مجاورت مراکز بیمارستانی مستقر شوند تا در شرایط اضطراری، دسترسی سریع به خدمات درمانی برای آنان فراهم باشد.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ زنجیره سرد واکسنها گفت: تمهیدات لازم برای جمعآوری و انتقال واکسنهای توزیعشده به محلهای دپوی تعیینشده در دستور کار تمامی مراکز بهداشتی قرار گیرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین بر ضرورت ذخیره آب شرب در مراکز و واحدهای تابعه، رعایت کامل موازین ایمنی، آمادگی خودروها و تأمین سوخت مورد نیاز آنها تأکید کرد.
میرزاده گفت: بررسی و تست عملکرد دیزلژنراتورهای مراکز شبانهروزی نیز بهصورت فوری انجام شده و اطمینان از آمادگی سیستمهای برق اضطراری برای تداوم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شرایط بحرانی ضروری است.
وی افزود: آمادهباش کامل به تمامی مراکز بهداشتی و درمانی استان ابلاغ شده و تمام مرخصیها تا اطلاع ثانوی لغو است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: پزشکان و کادر سلامت موظفاند با آمادگی کامل، خدماترسانی مستمر به مردم را در شرایط احتمالی بحران ادامه دهند.