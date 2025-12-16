در پی اقدام آمریکا به توقیف محموله نفت ونزوئلا و افشای نقش ترینیداد و توباگو در این توطئه، دولت ونزوئلا از لغو فوری همه قرارداد‌ها و مذاکرات مربوط به تأمین گاز طبیعی به این کشور خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای رسمی که توسط دلسی رودریگز معاون رئیس‌جمهور این کشور منتشر شد، لغو فوری و کامل هرگونه قرارداد، توافق یا مذاکره برای تأمین گاز طبیعی به ترینیداد و توباگو را اعلام کرد.

این اقدام قاطع پس از آن صورت گرفت که اسناد غیرقابل انکاری از همدستی دولت ترینیداد و توباگو در سرقت نفت ونزوئلا افشا شد. این دزدی آشکار در تاریخ ۱۰ دسامبر، با حمله ارتش آمریکا به یک کشتی حامل محصولات استراتژیک ونزوئلا در آب‌های بین‌المللی صورت گرفت که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول ناوبری و تجارت آزاد محسوب می‌شود.