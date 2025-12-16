پخش زنده
به همت بنیاد خیریه آبشار عاطفهها و در قالب طرح جهیزیه فاطمی، ۱۰ سری جهیزیه کامل به نوعروسان نیازمند در شهرستان کهنوج اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،خانم رمضانی، مسئول این بنیاد خیریه، با اعلام این خبر گفت: برای تهیه و توزیع این جهیزیهها مبلغی بالغ بر ۴۳۵ میلیون تومان هزینه شده است.
وی با اشاره به نقش خیرین در اجرای این اقدام خداپسندانه، افزود: هدف از اجرای طرح جهیزیه فاطمی، حمایت از ازدواج آسان جوانان و کاهش بخشی از دغدغههای اقتصادی خانوادهها بوده و این مؤسسه با همراهی نیکوکاران، برنامههای حمایتی خود را ادامه خواهد داد.
خانم رمضانی در پایان از همه خیرینی که در اجرای این طرح مشارکت داشتند، قدردانی کرد.