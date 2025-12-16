مراسم سی اُمین سالگرد درگذشت زنده یاد مقصود بایرامی، اسطوره اخلاق و ادب فوتبال آذربایجان، با حضور مسئولان و پیشکسوتان فوتبال استان اردبیل برگزار شد و یاد و خاطره این چهره ماندگار گرامی داشته شد. .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دراین مراسم با اجرای برنامه‌های مختلف یادوخاطره این پیشکسوت ارزنده فوتبال اردبیل گرامی داشته شد

فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در یادمان سی‌امین سالگرد درگذشت اسطوره اخلاق و ادب فوتبال آذربایجان، زنده یاد مقصود بایرامی در اردبیل، اظهار کرد: ما همه امروز جمع شدیم تا از شخصیتی تجلیل و تکریم داشته باشیم که عمر ورزشی خود را در مسیر اعتلای اخلاق، ادب، شایستگی‌ها و فضیلت‌ها قرار داده است.

وی افزود: هیچ وقت نام چنین پهلوانان و قهرمانانی فراموش نخواهد شد چرا که ورزش فوتبال امروز فراتر از یک رشته توانسته نام و آوازه قهرمانان و ورزشکاران بزرگ را در جهان پرآوازه‌تر کند.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: ورزش کشور ما که به مبانی اخلاقی و دینی استوار است برخلاف ورزش، در سایر کشور‌ها زمینه ساز یک حرکت تحولی بوده تا با پیوند خوردن به اخلاق، ادب و احترام زمینه‌ساز یک حرکت ماندگار و بی بدیل باشد.

قلندری گفت: همه بزرگان در این مراسم حاضر شدند تا بار دیگر همین اصل را مورد توجه قرار دهند که ورزش بدون رعایت اصول و مبانی اخلاقی و جوانمردی نمی‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه باشد

در این مراسم رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل نیز یاد و خاطره زنده یاد مقصود بایرانی را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: حرکتی که ورزشکاران ما در عرصه‌های ورزشی و قهرمانی انجام می‌دهند، حرکتی بر پایه انسان‌مداری و تکریم مبانی اخلاقی و معرفتی است.

صمد نوتاش اضافه کرد: جوانان و نوجوانان ما باید چنین اسطوره‌هایی را الگوی مرام رفتاری و اخلاقی خود قرار دهند تا زمینه یک حرکت شایسته و ماندگار در مسیر قهرمانی‌ها و زندگی اجتماعی شکل بگیرد.

همزمان با سی‌امین سالگرد درگذشت اسطوره اخلاق و ادب فوتبال آذربایجان، زنده یاد مقصود بایرامی پیشکسوتان فوتبال به همراه مسئولان و فوتبالیست‌ها گرد هم آمدند تا در قالب یک برنامه ارزشمند یاد و خاطره این پیشکسوت ارزنده را گرامی داشته و از این شخصیت ورزشی تجلیل و تکریمی داشته باشند که این مراسم در آرامستان ججین و به یاد اسطوره اخلاق و ادب فوتبال آذربایجان، مرحوم مقصود بایرامی به رغم سرمای هوا برگزار شد