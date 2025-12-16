پخش زنده
شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار دلار صادرات داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، با اشاره به اینکه افزایش صادرات تولیدات دانشمحور یکی از اهداف اصلی شرکتهای مستقر در پارک است، گفت: در شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک حدود ۴۵۰ نفر شاغل هستند و بخش عمدهاین نیروی کار را دانشآموختگان دانشگاهی تشکیل میدهند.
محمد رضا مومنیان همچنین افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت دانشبنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان فعال هستند و درخواستهای زیادی برای حضور در پارک ثبت شده است.
وی از پیوستن مراکز رشد ابوزیدآباد، سفیدشهر و اردهال به پارک خبر داد و گفت: چند شرکت در حوزه صنایع خلاق و صنایعدستی نیز در این پارک علم و فناوری فعالیت میکنند.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان افزود: درصد موفقیت شرکتهای مستقر در پارک بیش از ۷۰ درصد است، در حالی که این نرخ برای شرکتهای معمولی حدود ۸ درصد گزارش شده است.
مومنیان به تفاهمنامههای همکاری اشاره کرد و گفت: با دیگر دانشگاههای منطقه از جمله دانشگاههای علوم پزشکی، آزاد و ملی مهارت تعاملاتی برقرار شده است تا زمینه رشد و حمایت از دانشجویان خلاق و فعال فراهم شود.