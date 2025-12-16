اطلاع‌رسانی درست و شفاف به مردم نه تنها آگاهی آنها را درباره قوانین و فرایند‌های مالیاتی افزایش می‌دهد بلکه مشارکت آنان را در پرداخت مالیات تقویت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در دیدار مدیر کل امور مالیاتی این استان، گفت: افزایش درآمد‌های مالیاتی در کنار افزایش رضایتمندی مردم، کاهش شکایات و نبود اعتراض‌های صنفی، نشان‌دهنده موفقیت این مسیر است و جای تقدیر دارد.

آیت‌الله مصطفی محامی افزود: در شرایطی که مردم هر روز با اخبار مختلف مواجه هستند، لازم است اخبار خوب و موفقیت‌ها نیز به جامعه منتقل شود تا بدانند که دستگاه‌های حاکمیتی با رویکرد تعاملی و منصفانه در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی ادامه داد: اینکه مسائل مردم در داخل سیستان و بلوچستان بدون ارجاع به تهران و بدون ایجاد اعتراض و تجمع، حل‌وفصل می‌شود یک نقطه قوت مهم است.

آیت الله محامی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات همراه با تعامل مناسب و رضایت مؤدیان کاری شایسته است، ابراز امیدواری کرد این مسیر با قوت ادامه یابد و خدمات صادقانه به مردم بیش از پیش گسترش پیدا کند.

رشد ۱۵۹ درصدی وصول مطالبات مالیاتی در سیستان و بلوچستان

همچنین در این دیدار مدیرکل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه رویکرد اصلی این اداره، رضایتمندی مردم و صیانت از حقوق نظام است، اظهار کرد: سهم درآمد‌های مالیاتی استان در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

نادر ریگی افزود: میزان وصولی ما در سال گذشته ۴۳۳ میلیارد تومان بود و امسال این شاخص با رشد ۱۵۹ درصدی همراه شده است، این موضوع با همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی و تلاش جدی در حوزه مقابله با فرار مالیاتی و پول‌شویی محقق شد.

مدیرکل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: در موضوع مقابله با فرار مالیاتی و پول‌شویی، همکاری‌های مؤثری صورت گرفت و حساسیت و پیگیری‌های مستمر موجب شد بتوانیم این افزایش وصولی را رقم بزنیم.

ریگی با تأکید بر حل مسائل مؤدیان در داخل سیستان و بلوچستان گفت: به جرأت می‌توانم بگویم حتی یک درخواست تعیین تکلیف به تهران ارسال نشد و تمام تلاش ما این بوده که در چارچوب قانون، حداکثر مساعدت به مردم در داخل استان انجام شود.