به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ما در کشورمان به دلیل تنوع آب و هوایی که داریم می‌توانیم هر نوع آجیلی را کشت کنیم و از هر نوع آجیلی داشته باشیم، اما یکی از رایج‌ترین مغز‌هایی که در کشورمان است گردو می‌باشد. گردو خواص بسیار زیادی دارد و برای اکثر اندام‌های بدن انسان مفید است از مو‌ها و پوست سر گرفته تا استخوان و… از همه مهم‌تر این است که گردو برای صبحانه بهترین ماده مغذی است و می‌تواند کلی انرژی به بدن منتقل کند.

برخی از خواص گردو برای صبحانه

گردو یک آجیل فوق العاده است که به دلیل ارزش غذایی خود شناخته شده است. این نه تنها برای سلامتی ما مفید است، بلکه برای پوست ما نیز مفید است! این آجیل فوق العاده منبعی از امگا ۳، فیبر، آنتی اکسیدان‌ها و چندین ویتامین است که برای پوست ما مفید هستند.

این ویتامین‌ها می‌توانند گردش خون را در بدن ما بهبود بخشند که به نوبه خود پوستی سالم و بی عیب به شما می‌دهد. همچنین پوست شما را آبرسانی کرده و لایه‌ای محافظ روی پوست شما ایجاد می‌کند.

آیا گردو برای صبحانه مانع از پیری زودرس می‌شود؟

گردو یکی از معدود غذا‌های رایجی است که حاوی آنتی اکسیدان‌های قوی مانند فلاونول به نام مورین است که سرعت پیری فرد را کنترل می‌کند. رادیکال‌های آزاد می‌توانند بافت‌ها و اندام‌های عزیز شما را از بین ببرند، اما آنتی اکسیدان‌ها می‌توانند با این رادیکال‌های آزاد مبارزه کنند و چین و چروک و سایر آسیب‌های پوست را کاهش دهند.

گردو حاوی اسید‌های چرب امگا ۳ ضد التهابی است که ممکن است به حفظ درخشندگی پوست و تقویت غشای پوست کمک کند تا باعث جلوگیری از چروک شدن پوست نشود یا اینکه خطوط ریز صورت را کاهش دهد.

یکی از دلیل‌هایی که گردو مانع از پیری زودرس می‌شود، تولید کلاژن بالا این مغز است که می‌تواند با بالا رفتن سن دغدغه چروک شدن پوست را از بین ببرد.

ترکیبات موجود در گردو شامل آنتی اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و اسید‌های چرب مفید است که به جلوگیری از آسیب‌های اکسیداتیو و کاهش علائم پیری کمک می‌کنند و باعث رضایت خاطر عزیزانی می‌شود که به مرور زمان به دلیل بالا رفتن سن پوست آنها چروک می‌شود.

آیا گردو برای صبحانه می‌تواند باعث شادابی پوست شود؟

بله، گردو دارای ویتامین B۵ و ویتامین E است که به روشن شدن پوست و سفت شدن منافذ کمک می‌کند. ویتامین B۵ لکه‌های تیره و برنزه را پاک می‌کند. برای درخشش پوست شما ویتامین E در عین حال پوست شما را ترمیم می‌کند. شما پوستی شفاف، نرم و هیدراته با رنگ پوستی یکنواخت و رنگ روشن خواهید داشت.

اکثر لکه‌های پوستی به دلیل تابش مستقیم نور آفتاب به پوست صورت است که گردو می‌تواند از پوست در برابر نور خورشید و اشعه‌های فرابنفش محافظت کند.

سوال اینجاست که مگر گردو چه ویتامین‌هایی دارد که می‌تواند برای پوست مفید باشد و همه نیاز‌های پوست را تامین کند: گردو یکی از مغز‌هایی است که فیبر فراوانی دارد و میزان چربی‌های سالم آن بیشتر از سایر مغز‌ها است، به همین دلیل نقش به سزایی در سلامتی بدن ایفا می‌کند.

گردو اکثر ویتامین‌ها را دارد و به همین دلیل است که به عنوان دوستی مهربان برای اعضای بدن شناخته می‌شود و از جمله: ویتامین E، ویتامین B، ویتامین ث، ویتامین A

ویتامین‌ای موجود در گردو ویتامین مخصوص جوانی شناخته شده است و می‌تواند از پوست در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت کند، ویتامین ب که در گردو وجود دارد در کاهش استرس بسیار موثر است و زمانی که استرس ما کم باشد پوستی شاداب داریم.

ویتامین ث یک آنتی اکسیدان است که به محافظت از سلول‌های شما در برابر اثرات رادیکال‌های آزاد کمک می‌کند و نمی‌گذارد پوستی کدر داشته باشید.

جلوگیری از جوش صورت

گردو برای صبحانه بسیار مفید و ضروری است و باعث مانع از جوش صورت می‌شود زیرا: گردو حاوی ویتامین‌های ب و‌ای است که به سلامت پوست کمک می‌کند. گنجاندن گردو در رژیم غذایی به طور بالقوه می‌تواند به شفافیت و آرامش پوست کمک کند.

این چربی‌های سالم گردو به تنظیم تولید سبوم و کاهش التهاب در پوست کمک می‌کنند و آنها را برای مدیریت آکنه مفید می‌کند. علاوه بر این، گردو حاوی ویتامین‌های B و E است که به سلامت پوست کمک می‌کند و به محافظت در برابر جوش‌های آکنه کمک می‌کند.

اگر بخواهیم برای جوش و آکنه‌های صورتمان استفاده کنیم بهترین گزینه میل کردن گردو به همراه گلاب است و یا اینکه از آن به طور اسکراب همراه با ماست مصرف کنیم.

گردو به عنوان یک لایه بردار عالی عمل می‌کند و به آرامی سلول‌های مرده پوست را از روی صورت پاک می‌کند. پوست شما را هیدراته، روشن و شاداب می‌کند. بنابراین، اگر می‌خواهید از شر پوست تیره، آفتاب سوختگی یا برنزه شدن پوست خلاص شوید، باید به طور مرتب از این اسکراب استفاده کنید در نتیجه گردو را علاوه بر اینکه می‌توانید میل کنید می‌توانید به صورت ماسک و اسکراب روی پوست خود ماساژ دهید.

اما بهترین روشی که می‌توانیم خواص گردو را به بدن خود برسانیم میل کردن آن در وعده صبحانه است که می‌توان همراه با پنیر یا بصورت معجون میل کرد و درطول روز انرژی بالایی داشته باشیم و می‌توانید به همراه کودکان خود مدرسه بفرستید تا به عنوان صبحانه میل کنند و مغز آنها بهترین عملکرد را داشته باشد.

اکثر نوجوانان در سن بلوغ از جوش‌های صورت خود آزرده خاطراند پس می‌توانند از میل کردن گردو و گلاب در وعده صبحانه استفاده کنند تا پوستی بدون جوش و آکنه داشته باشند.

رفع کبودی دور چشم

علاوه بر این، به بازسازی سلول‌های مرده مهارتی، مبارزه با رادیکال‌های آزاد، لایه برداری پوست مرده و همچنین به رنگدانه کمک می‌کند. اگر شما هم دوست دارید پوستی نرم و لطیف داشته باشید به صورت روزانه گردو برای صبحانه را فراموش نکنید.

خوردن گردو به همراه صبحانه و یا در طول روز به رفع کبودی دور چشم کمک خواهد کرد. مصرف روزانه حداقل ۱۰ عدد مغز گردو در میان وعده‌ها توصیه شده است.