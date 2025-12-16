پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارخراسان شمالی گفت: سازمانهای مردمنهاد و گروههای مردمی بهعنوان بازوان توانمند دولت و حاکمیت، نقش مؤثری بهعنوان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رستمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه انتخابات نمایندگان سازمانهای مردمنهاد برای عضویت در شورای توسعه استان با اشاره به نقش مهم تشکلها و سازمانهای مردم نهاد در توسعه بخشهای مختلف استان، گفت: این تشکلها نقش مؤثری در بیان مطالبات مردمی و انتقال دغدغهها به مسئولان دارند.
وی گفت: حضور فعال و سازمانیافته تشکلهای مردمنهاد میتواند روند حل مشکلات در نقاط مختلف استان را تسهیل کرده و زمینه مشارکت اجتماعی را تقویت کند.
وی با اشاره به اتحاد، همدلی و مشارکت فعال مردم در جنگ دوازدهروزه و همچنین نقشآفرینی آنان در توسعه عدالت آموزشی و گسترش فضاهای آموزشی، افزود: مردم استان همواره نشان دادهاند که پشتیبان واقعی دولت و حاکمیت هستند و در بزنگاههای حساس نقشآفرینی مؤثری داشتهاند.
معاون استاندار با اشاره به تدوین و تهیه اطلس اجتماعی استان تصریح کرد: تشکلهای مردمنهاد جایگاه مهم و غیرقابلانکاری در شناسایی، پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی دارند و میتوانند بازوی اجرایی مؤثری برای سیاستهای اجتماعی استان باشند.
در این انتخابات، چهار نفر از مدیران تشکلهای مردمنهاد بهعنوان نامزد معرفی شدند که در نهایت دو نفر بهعنوان نمایندگان تشکلهای مردمنهاد انتخاب میشوند تا بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان فعالیت کنند.