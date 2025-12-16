دیدار معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی امام علی (ع) با خانواده شهید فتحیزاده
معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی امام علی (ع) به همراه فرمانده و جانشین سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، با حضور در منزل شهید کاظم فتحیزاده، با خانواده این شهید والامقام دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سردار نصیری، معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی امام علی (ع)، به همراه فرمانده و جانشین سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، با حضور در منزل شهید کاظم فتحیزاده، یاد و خاطره این سردار رشید اسلام را گرامی داشتند و با خانواده معظم وی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار، حاضران با تجلیل از ایثارگریها و مجاهدتهای شهدا، بر تداوم راه و آرمانهای آنان در دفاع از انقلاب اسلامی تأکید کردند و صبر و استقامت خانوادههای شهدا را سرمایهای ارزشمند برای جامعه دانستند.
شهید کاظم فتحیزاده فروردینماه سال ۱۳۳۶ در خانوادهای مذهبی در روستای مهدیآباد از بخش مرکزی ایلام دیده به جهان گشود. وی در طول دوران دفاع مقدس در عملیاتهای متعددی از جمله آزادسازی میمک، عاشورای ۲ میمک، محرم، والفجر ۳، والفجر ۵، والفجر ۹، والفجر ۱۰، کربلای ۱، کربلای ۴، کربلای ۵ و کربلای ۱۰، در مسئولیتهای مختلف فرماندهی و اطلاعات و عملیات در لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضوری فعال و مؤثر داشت.
این رزمنده دلاور سرانجام در ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۷۸، در حین پاکسازی میادین مین بهجامانده از عملیات کربلای مهران، به فیض شهادت نائل آمد و به خیل شهیدان پیوست.