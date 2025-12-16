به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این جشنواره، مرتضی قائدپوری تندیس و دیپلم افتخار طراحی فضا، تندیس و دیپلم افتخار رتبه اول طرح و ایده و همچنین تندیس و دیپلم افتخار رتبه اول کارگردانی را از آن خود کرد.

همچنین فاطمه چمی برای بازی در این اثر، موفق به دریافت تندیس و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن شد.

مرتضی قائدپوری پیش از این نیز در دوره گذشته این جشنواره، مقام سوم نویسندگی را کسب کرده بود که بیانگر استمرار حضور مؤثر و حرفه‌ای وی در عرصه تئاتر دانشجویی کشور است.

این نمایش بعد از انتخاب هیئت داوران به جشنواره بین المللی فجر راه یافت که این جشنواره از اول تا ۱۲ در تهران برگزار می‌شود.

دومین جشنواره تئاتر سراسری دانشجویان کشور از ۱۶ تا ۲۰ آذر به میزبانی شهر نجف‌آباد اصفهان برگزار شد.

یوناس نام پرنده‌ای در سرزمین فلسطین است و موضوع نمایش، روایتی از مظلومیت، آوارگی و مقاومت زنان فلسطین و غزه است.