



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شیراز از کشف انبار پوشاک فاقد مجوز در یکی از محله‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "اسماعیل زراعتیان" اظهار داشت: مأموران انتظامی کلانتری "۱۲ فخرآباد" با انجام اقدامات پلیسی مطلع شدند فردی اقدام به دپوی پوشاک فاقد مجوز در انبار شخصی خود نموده است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ "زراعتیان" افزود: با بررسی بیشتر و طی هماهنگی با مراجع قضایی در بازرسی از آن منزل بیش از ۱۰۰ ثوب انواع البسه و کیف فاقد مجوز کشف و در این رابطه یک نفر به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند، از مردم درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان کالا و ارز، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.