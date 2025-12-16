پخش زنده
سفیر ایران در چین گفت: شرایط بین المللی و منطقهای، همکاری و افزایش مناسبات ایران و چین را به یک ضرورت ژئو پلیتیک تبدیل کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه مسائل منطقهای و شرایط بین المللی نگاه ایران و چین را بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک کرده است تصریح کرد: با توجه به اظهار نظرهایی که از مقامات ایران و چین میشنویم، به نظر میرسد هر دو کشور در همکاری و همگرایی بیشتر به یک ضرورت، قطعیت و حتمیت رسیدهاند.
نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در کشور چین که در حاشیه مراسم بزرگداشت روز زن سخن میگفت، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکاییها در غرب، جنوب و جنوب شرق آسیا گفت: این تحرکات لزوم همگرایی و وحدت بین کشورهای منطقه را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
سفیر ایران در چین، با بیان اینکه محور چین، ایران و روسیه درحال تسری به سایر کشورهای منطقه در قالبهای اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی است افزود: ضرورت ژئوپلیتیکی منطقه و شرایط حاضر نشان داده، ایران و چین درک درستی از واقعیتها و شرایط دارند و متناسب با آن تصمیم میگیرند.
رحمانی فضلی نشست سه جانبه ایران، چین و عربستان که اخیرا در تهران برگزار شد را نمونهای از همکاریهای منطقهای در پاسخ به ضرورتهای ژئو پلیتیکی و شرایط حاکم بر مناسبات بین المللی عنوان کرد و گفت: دراین زمینه نشستهای دیگری هم طراحی شده است که براساس برنامه ریزیها اقدام خواهد شد.
وی درخصوص آخرین وضع همکاریهای ایران و چین هم با اشاره به دیدار اخیر روسای جمهور دو کشور تصریح کرد: ما در یک فرایند بسیار مستمر و پیگیر، موضوعهای مورد توافق سران دو کشور را به مرحله بسیار خوب اجرایی رساندهایم.
سفیر ایران در ادامه از راه اندازی حمل و نقل جادهای بین ایران و چین در آیندهای نزدیک خبر داد و افزود: با سفر وزیر محترم راه و شهرسازی به چین و توافقهای خوبی که در حوزه مسکن و همچنین حمل و نقل ریلی و جادهای اتفاق افتاد، به زودی شاهد حمل و نقل جادهای بین ایران و چین خواهیم بود و ارسال اولین مرسوله را درآینده نزدیک بصورت آزمایشی شروع خواهیم کرد.
رحمانی فضلی توسعه همکاریها در حوزههای مختلف تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری را از دیگر زمینههای همکاریهای ایران و چین عنوان کرد و گفت: بعد از سفر آقای رئیس جمهور به چین هیئتهای ایرانی زیادی به این کشور سفر کردهاند و مراودتشان باعث عقد قراردادها و تفاهمنامههای زیادی شده است.
وی افزود: در حوزه انرژی خورشیدی توانستهایم گامهای بلندی برداریم و در حوزههای سرمایه گذاری هم اتفاقات خوبی افتاده و امیدوارم در شرایط کنونی با توجه به اراده دو ملت و دو رئیس جمهور محترم بتوانیم گامهای بلندتری برداریم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: افزایش همکاری ایران و چین و گامهای بلندی که در این زمینه برداشته شده، برای آمریکا و کشورهایی که به هر حال با ایران دچار سوء تفاهم، مشکل و دشمنی هستند ثابت میکند ایران در هر شرایطی ضمن اینکه به مقاومت خود در تحقق اهدافش ادامه می دهد در حوزههای خارجی هم مناسبات و روابطش رو به گسترش است.
سفیر ایران در پایان گفت: امیدواریم ما هم در اینجا به عنوان سفیر مردم و دولت جمهوری اسلامی بتوانیم آنچه را که مورد توقع و انتظار دولت و مردم ماست به مرحله عمل برسانیم.