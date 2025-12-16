غلامرضا نژادخالقی: گفت:با وجود شرایط جوی اخیر، تاکنون هیچ‌گونه مشکل یا اختلالی در راه‌های مواصلاتی و شهرستان‌های استان گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به بارش باران و برف در برخی مناطق استان اعلام کرد: با وجود شرایط جوی اخیر، تاکنون هیچ‌گونه مشکل یا اختلالی در راه‌های مواصلاتی و شهرستان‌های استان گزارش نشده و تمامی مسیرها باز و تردد به‌صورت عادی در جریان است.

غلامرضا نژادخالقی افزودتاکنون در مناطق شهربابک و سرچشمه بارندگی گزارش شده و در شهر کرمان نیز از ساعت ۳ تا ۴ بامداد، بارش پراکنده‌ای ثبت شده است

وی بیان کرد:در حال حاضر همه نقاط استان باز بوده و هیچ‌گونه مشکلی در هیچ‌یک از شهرستان‌ها گزارش نشده است.

نژاد خالقی گفت:بر اساس گزارش‌های دریافتی از فرمانداری‌ها، نه در حوزه جاده‌های مواصلاتی و نه در بحث بارندگی، هیچ‌گونه مشکلی در سطح استان وجود ندارد.

وی ادامه داد:بارش‌ها در مناطق شهربابک، گردنه سیرچ و سرچشمه به‌صورت برف بوده است، اما با وجود این شرایط، تمامی جاده‌های این مناطق باز بوده و تردد خودروها بدون مشکل ادامه دارد