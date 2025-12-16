به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهرام احمدی فارسانی گفت: سرشماری زمستانه یکی از ابزار‌های اصلی برای ارزیابی وضعیت جمعیتی گونه‌های شاخص و برنامه‌ریزی حفاظتی بوده و دقت در جمع‌آوری داده‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت علمی زیستگاه‌ها دارد.

او تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ریزی میدانی، زمینه‌ساز سرشماری دقیق‌تر، افزایش کیفیت داده‌ها و تقویت اقدامات حفاظتی در زیستگاه‌های استان خواهد بود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان تأکید کرد: استان همدان دارای ۶ منطقه حفاظت شده، ۱۳ منطقه شکار ممنوع و ۳۰۷ گونه جانوری است.

منطقه حفاظت شده «خانگرمز» منطقه‌ای با اکوسیستم کوهستانی است که مهمترین زیستگاه کل و بُز وحشی، قوچ و میش استان همدان به‌شمار می‌رود و این روز‌ها مأمن پازن‌ها (کل‌ها) است.

این منطقه از لحاظ پوشش گیاهی و تنوع گونه‌های گیاهی و مرتعی و منابع تغذیه‌ای وحوش بسیار غنی است و عمدتاً از نوع گون و بله گوش هستند و ۶ رشته چشمه دائمی و یک سراب در دل کوه منابع آب خانگرمز و آب شرب وحوش را برای احداث آبشخور فراهم کرده است.