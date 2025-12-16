پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین، از آزادسازی بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان در پی قلع و قمع ۳۷ مورد ساختوساز غیرمجاز خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محسن خیر خواه گفت: این اراضی در مناطق غلامآباد و شفیعآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین واقع شده بود که پس از اجرای احکام قانونی و اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به چرخه تولید بازگشت.
وی افزود:مستحدثات غیرمجاز شامل احداث ساختمان، محوطهسازی، دیوارکشی، فنسکشی و پیکنی بود که در راستای صیانت از اراضی کشاورزی تخریب شد.