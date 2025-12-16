مراکز آموزش عالی به‌ویژه دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، پیشران همبستگی اجتماعی و گفت و گوی تقریبی در سیستان و بلوچستان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار با محمدهادی فلاح‌زاده رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی کشور، گفت: دانشگاه‌ها باید با انجام پژوهش‌های کاربردی، مطالعات میدانی و ارتباط مستمر با اقشار مختلف مردم به درک عمیقی از چالش‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی استان دست یابند و این شناخت را در خدمت تصمیم‌سازی و سیاستگذاری قرار دهند.

منصور بیجار، دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی را دارای مسوولیتی ویژه در این مسیر دانست و اظهار کرد: این دانشگاه به‌دلیل مأموریت ذاتی خود، می‌تواند نقش محوری در ساماندهی گفت‌وگوی علمی میان مذاهب ایفا کرده و با تکیه بر عقلانیت، استدلال و احترام متقابل، بستر همگرایی و کاهش سوءتفاهم‌ها را در سطح استان تقویت کند.

وی با بیان اینکه گفت‌وگوی تقریبی نباید به مباحث نظری و نشست‌های محدود دانشگاهی خلاصه شود، تاکید کرد: لازم است این رویکرد در محتوای آموزشی، برنامه‌های فرهنگی، فعالیت‌های پژوهشی و حتی تعاملات اجتماعی دانشجویان و استادان نهادینه شود تا اثرگذاری آن در سطح جامعه ملموس و پایدار باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان، نقش دانشجویان را در آینده اجتماعی استان بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: دانشگاه‌ها با تربیت نسل جوانی آگاه، گفت‌وگومحور و مسوولیت‌پذیر می‌توانند نیروی انسانی موثری برای حفظ انسجام اجتماعی و پیشگیری از گسست‌های فرهنگی و مذهبی در استان پرورش دهند.

منصوربیجار با بیان اینکه توسعه پایدار بدون انسجام اجتماعی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: گفت‌وگوی تقریبی و تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی توسعه در استان به شمار می‌رود و دانشگاه‌ها می‌توانند موتور محرک این فرآیند باشند. وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر شاهد تحولات مثبت و ملموسی در حوزه اجتماعی و فرهنگی بوده است، افزود: این تحولات که حاصل نگاه تعاملی، مشارکت‌محور و اعتمادسازی میان مردم و نهاد‌های حاکمیتی است توانسته تصویر استان را در سطح ملی اصلاح کرده و زمینه حضور فعال‌تر نخبگان، دانشگاهیان و کنشگران اجتماعی را فراهم کند.