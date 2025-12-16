به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر سیاست‌های دولت در حوزه اشتغال گفت: توسعه مشاغل خرد، خانگی و کارآفرینی به‌عنوان یکی از محور‌های جدی دولت و استاندار کرمان، می‌تواند با سرمایه‌ای اندک، اشتغال پایدار ایجاد کرده و به تقویت اقتصاد محلی به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی کمک کند.

غلامرضا سالاری گفت: مزیت اصلی این نوع مشاغل، ایجاد فرصت‌های شغلی برای بانوان، جوانان و افراد کم‌سرمایه است.

وی افزد: این ظرفیت به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوار‌ها ایفا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: مشاغل خرد به یکی از گزینه‌های مهم و مقرون‌به‌صرفه برای توسعه اشتغال تبدیل شده است

وی افزود: این مشاغل علاوه بر ایجاد درآمد، در ابعاد اجتماعی همچون ازدواج و فرزندآوری نیز اثرگذارند.