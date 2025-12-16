به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بهنام بخشی سخنگوی آبفای استان تهران با حضور در برنامه سلام خبرنگار گفت: در حال حاضر ۱۲ درصد کاهش مصرف اب داشتیم بارندگی های اخیر در گسترده تهران هنوز به ۹ میلی متر نرسیده است ولی همین ۱۲ درصد ر مصرف آب حدود ۱۰۰ میلیون ‌متر‌مکعب صرفه‌جویی شده است.

وی ادامه داد: از جمعیت وسیع در تهران یک سوم خوش مصرف شدند،و هنوز امیدواریم که بد مصرف ها که هر روز از تعداد آنها کاسته می شود به این جرگه بپیونند،در حال حاضر ۶۰ درصد پرمصرف و ۵ درصد بد مصرف داریم که با اقدامات فرهنگی اعلام شده نظیر استفاده از کاهندها و پویش نصفش کنیم ملحق شوند.

بخشی بیان کرد: سال گذشته در همین ایام مصرف آب در تهران ۳ میلیون مترمکعب بود امروز این عدد به رقم دو میلیون ۷۰۰ هزار متر مکعب رسیده است یا مصرف لحظه ای سال گذشته بیش از ۴۲ هزار لیتر بود و طبق آمار رسیده روزگذشته مصرف حدود ۳۷ هزار لیتر گزارش شده است.

سخنگوی آبفای استان تهران در ادامه با اشاره به نصب کاهنده ها اضافه کرد: یک واحد مسکونی داشتیم که میانگین مصرف آب هر واحد در این ساختمان ۲۹ هزار لیتر در ماه بود ولی با یک اقدام کوچک نصب کاهنده قبض ۴ میلیونی به قبض ۸۰۰ هزارتومانی تبدیل شد که میانگین مصرف هر واحد ۱۶ هزار لیتر شد یعنی ۴۵ درصد مصرف آب این ساختمان کم شد.

بخشی در پاسخ به سوالی مبنی بر قطع شدن آب در برخی از نقاط تهران اضافه کرد:ما به هیچ عنوان قطع آب نداریم ولی افت فشار داریم،در زمانی که شرایط مناسب در پشت سدهای تهران را داشتیم همکاران ما در بخش فنی از ۱۲ شب تا ۶ صبح مخازن آب تهران را پر می‌کردند، اما طی این دوسال که کاهش بارندگی داریم مجبور هستیم خروجی مخازن آب را کمتر کنیم

وی افزود: در حال حاضر۸۵ درصد مردم که در منازلشان مخازن متناسب با تعداد واحد و نفرات تعبیه کردند احساس قطعی یا فشار کم نمی کنند اما آنهایی که مخزن کوچک دارند شاهد افت فشار دارند.