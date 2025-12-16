پخش زنده
استاندار خراسان شمالی گفت: مسابقات قهرمانی جهان کوراش بزرگسالان را فرصتی راهبردی برای تقویت جایگاه بینالمللی ورزش ایران و توسعه دیپلماسی ورزشی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، با اشاره به میزبانی خراسان شمالی از پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان کوراش بزرگسالان در شهر بجنورد، این رویداد را فرصتی راهبردی برای تقویت جایگاه بینالمللی ورزش ایران و توسعه دیپلماسی ورزشی دانست.
وی افزود: انتخاب خراسان شمالی بهعنوان میزبان یکی از مهمترین رویدادهای رسمی انجمن بینالمللی کوراش، نشاندهنده ظرفیتهای بالای استان در حوزه ورزش، امنیت، زیرساخت و تعاملات بینالمللی است و ما با آمادگی کامل، پذیرای خانواده بزرگ کوراش از سراسر جهان خواهیم بود.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر حمایت کامل از این رویداد جهانی افزود: همه دستگاههای اجرایی، خدماتی، امنیتی و امدادی استان در هماهنگی کامل با فدراسیون و انجمن کوراش ایران، برای برگزاری شایسته، منظم و در شأن جمهوری اسلامی ایران بسیج شدهاند تا این مسابقات در بالاترین استانداردهای بینالمللی برگزار شود.
نوری بر نقش این رویداد در معرفی توانمندیهای فرهنگی و تمدنی استان تصریح کرد: میزبانی قهرمانی جهان کوراش، تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه بستری برای معرفی فرهنگ، تاریخ، هویت ایرانی و ظرفیتهای گردشگری خراسان شمالی به جامعه جهانی محسوب میشود و میتواند زمینهساز تعاملات پایدار فرهنگی و اقتصادی باشد.
پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان کوراش بزرگسالان برای اولین بار در کشور میزبان کوراش کاران مرد و زن خواهد بود و به ابتکار انجمن بینالمللی کوراش (IKA)، از ۱۱ تا ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ در بجنورد برگزار خواهد شد و ورزشکارانی از دهها کشور جهان در آن به رقابت خواهند پرداخت.