افزایش چهار برابری تولید در کارخانه فولاد سفیددشت چشم انداز این واحد فولادی در سال آینده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری گفت:تلاشگران واحد فولادسازی و ریختهگری برای نخستین بار موفق به تولید تختال بهصورت ۸ ذوب متوالی شدند.
طهمورث جوانبخت گفت: پس از اجرا و تداوم عملیات تولید تختال بهصورت ذوبهای متوالی در مهرماه سال جاری، کارکنان پرتلاش ناحیه فولادسازی و ریختهگری و نواحی جنبی فولاد سفیددشت مصمم شدند موانع تولید شمش تختال با سکوئنس ۸ تایی را رفع کنند و در نهایت با تلاشهای شبانهروزی تمامی ارکان تولید، این امربه سرانجام رسید.
وی با اشاره به اهمیت افزایش سکوئنسهای تولید تختال برای پایداری فنی و اقتصادی فرایند تولید این محصول استراتژیک افزود: با توجه به محدودیتهای زمانی تولید فولاد در طول سال، تولید محصول بهصورت سکوئنسهای چندذوبی، لازمه دستیابی به برنامههای تولید ماهانه و سالانه است.
ایمان سلیمانی، مدیر بهرهبرداری شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری هم گفت: با توجه به شروع فرایند تولید تختال در واحد فولادسازی پس از حدود ۲ ماه توقف تولید، تمهیدات لازم برای تأمین ملزومات در کنار اجرای بهینهسازیهای لازم و رفع نواقص خط تولید اندیشیده شد.