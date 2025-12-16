به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حیدری رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۴۱ هزار پرونده به دادگاه‌های صلح ارجاع شده است، گفت: با احتساب پرونده‌های موجودی قبلی، در مجموع ۴۴ هزار پرونده مختومه شده و حدود ۱۵ درصد از این پرونده‌ها، به تعداد ۴ هزار و ۲۱۳ فقره، با صلح و سازش به پایان رسیده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین درباره اجرای پویش‌های کشوری صلح و سازش در استان افزود: در سال جاری و در قالب ۳ پویش در استان، ۱۹۰ زندانی با رضایت شاکیان آزاد شده و هفت پرونده قصاص نیز با رضایت اولیای دم و میانجی‌گری هیئت‌های صلح، منجر به صلح و سازش شده است.

حیدری درباره تعداد صلح‌یاران و هیات‌های فعال، استان نیز گفت: در سطح استان ۳۵۵ صلح‌یار در ۳۳ هیات تخصصی صلح و سازش در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، اوقاف، حوزه علمیه، دانشگاه نیروی انتظامی، زندان، شهرداری و حتی میان اتباع افغانستان مشغول خدمات‌رسانی هستند.

وی افزود: همچنین در بخش مرکزی شهرستان قزوین ۱۷ هیات صلح و سازش فعال بوده و ۵ هیات هم در پنج مسجد در حال فعالیت می‌باشد.