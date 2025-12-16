به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس جمهور پس از گزارش ویژه استاندار خوزستان در صحن علنی هیات دولت با موضوع ظرفیت‌ها و چالش‌های استان از تصویب و تشکیل ستاد راهبری توسعه خوزستان خبر داد و گفت: به همین منظور نخستین جلسه استانی را در خوزستان برگزار خواهیم کرد و به موانع توسعه این استان خواهیم پرداخت.

سید محمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان با اشاره به سفر رییس جمهور به استان گفت: تمهیدات لازم برای سفر رییس جمهور و هیات دولت انجام شده است و در حال جمع آوری نظارت و مطالبات مردم برای ارائه در این جلسه هستیم.