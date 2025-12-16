مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از ورود ۹۰۰ تُن برنج خارجی از مرز تمرچین پیرانشهر در قالب رویه جدید کولبری خبر داد و گفت: این حجم از واردات با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان در کشور انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سخاوت خیرخواه با اشاره به اجرای رویه جدید کولبری از ابتدای مردادماه امسال در شهرستان‌های سردشت، میرآباد و پیرانشهر گفت: از آغاز اجرای این طرح تا کنون کالا‌هایی به ارزش بیش از ۶۳ میلیون دلار از این مسیر وارد کشور شده است.

وی با بیان اینکه در چارچوب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، امکان واردات ۸۷ قلم کالا برای مرزنشینان فراهم شده، افزود: تاکنون اطلاعات بیش از ۶۱ هزار سرپرست خانوار در سامانه مبادلات مرزی ثبت شده است.

به گفته‌ی مدیرکل صمت استان، بر اساس این رویه، تمامی خانوار‌های مشمول در شهرستان‌های مرزی می‌توانند در مبادلات کالا مشارکت کنند و سهم آذربایجان‌غربی از این مسیر حدود ۴۵۰ میلیون دلار واردات سالانه تعیین شده است.

خیرخواه همچنین یادآور شد: بر پایه قانون جدید، ۶ درصد از ارزش کالا‌های وارداتی به حساب خانوار‌های مرزنشین واریز می‌شود که تاکنون بیش از ۲٬۳۰۰ میلیارد ریال به مردم این مناطق پرداخت شده است. افزون بر این، حدود ۲٬۰۰۰ میلیارد ریال نیز به حساب گمرک استان واریز شده تا برای توسعه زیرساخت‌های مرزی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش تردد و حجم مبادلات در مرز تمرچین پیرانشهر گفت: رونق صادرات و واردات در این محدوده، موجب کمبود فضا‌های انباری برای نگهداری کالا شده که این موضوع نشان‌دهنده‌ی پویایی و موفقیت طرح جدید در استان است.

مرز تمرچین که در ۱۵ کیلومتری غرب پیرانشهر و مقابل مرز حاج‌عمران عراق قرار دارد، یکی از فعال‌ترین گذرگاه‌های تجاری آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود و نقشی مهم در توسعه مبادلات ایران با عراق ایفا می‌کند.