به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیمان جبلی در آیین نکوداشت هفته پژوهش که صبح روز دوشنبه، ۲۴ آذرماه برگزار شد، با اشاره به جایگاه پژوهش در رسانه ملی اظهار کرد: یکی از اصول اساسی در زندگی همه انسان‌ها که توصیه بزرگان معارف دینی هم بوده، اتقان در عمل است و ما باید با مبانی قوی و قابل اتکا، امور مهم کار و زندگی را همراه با اتقان پیش ببریم.