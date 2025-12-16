مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی هشت ماهه امسال ۷۸ نفر بر اثر حوادث کار در استان جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی عباسی گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری، ۷۸ نفر شامل ۷۶ مرد و ۲ زن بر اثر حوادث کار در استان فوت کردند که از این تعداد، ۵۵ نفر متأهل و مابقی مجرد بودند.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، سقوط از بلندی با ۴۸ فوتی رتبه نخست مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص داده است. پس از آن، برخورد با جسم سخت و برق‌گرفتگی هر کدام با ۱۱ مورد و سایر عوامل با ۸ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: بیشترین فوتی‌ها در مردادماه با ۱۶ مورد و کمترین در فروردین‌ماه با ۴ مورد ثبت شده است. همچنین شهرستان ساری با ۱۵ فوتی، آمل با ۹ و بابل با ۸ مورد بیشترین آمار را داشته‌اند؛ در حالی که شهرستان‌های بهشهر، بابلسر، جویبار و محمودآباد هر کدام تنها یک فوتی گزارش کرده‌اند.

عباسی افزود: به تفکیک سنی، بیشترین فوتی‌ها مربوط به افراد ۳۱ تا ۴۰ سال با ۱۸ مورد و کمترین مربوط به افراد بالای ۶۱ سال با ۵ مورد بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همچنین از کاهش ۳ درصدی مصدومان حوادث کار خبر داد و گفت: طی این مدت ۵۷۳ نفر (۵۳۰ مرد و مابقی زن) به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت استاندارد‌ها و قوانین ایمنی، آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر، ارزش نهادن به جان انسان‌ها و عبرت گرفتن از حوادث گذشته را مهم‌ترین راهکار‌ها برای کاهش حوادث کار دانست.