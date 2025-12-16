پخش زنده
بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۱۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس آمار اعلام شده در ساعت ۸ صبح امروز سه شنبه ۲۵ آذر، میزان ذرات آلاینده در شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیمشک، اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر، دزفول، سوسنگرد، شادگان، شوشتر، ماهشهر و ملاثانی نشان دهنده وضعیت قرمز و آلودگی هوا برای همه گروههای سنی است.
همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای امیدیه، رامشیر، شوش و هویزه نشان دهنده وضعیت نارنجی آلودگی هوا برای گروههای حساس است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.