پخش زنده
امروز: -
ذخیره خون چهارمحال و بختیاری با کمبود گروه خونی o مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل انتقال خون استان از کاهش ذخیره خون در ۲ هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: هماکنون ذخیره خون استان با کمبود ۲ گروه خونی o مثبت و منفی مواجه است.
حسین هاشمی افزود: با توجه به کاهش دما، سرد شدن هوا و شیوع آنفلوآنزا مراجعه اهداکنندگان خون به مراکز خونگیری کاهش یافته است.
وی گفت: در حال حاضر ذخیره خون در استان ۴.۸ روز است، در حالیکه وضعیت مطلوب ذخیره خون هفت روز است.
هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هموفیلی و سرطانی به صورت مستمر به خون نیازمند هستند گفت: کمبود خون برای همه گروههای خونی وجود به خصوص گروه خونی o وجود دارد و از همه مردم نوعدوست و اهداکنندگان خون درخواست میشود برای جلوگیری از کمبود خون، به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند.