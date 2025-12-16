به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام و المسلمین طاهری در نشست خبری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: خبر صحیح، نشر به موقع بالاترین معروف است.

وی با بیان اینکه فرهنگ بی تفاوت نبودن را در بین خودمان جا بندازیم، افزود: بخش عمده پرونده‌های مربوط به حمایت از آمران به معروف، پیش از رسیدگی قضائی و با رویکرد صلح و سازش بسته می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری گفت: این ستاد در ۱۸ عرصه از سیاست و اقتصاد مقاومتی تا عفاف و حجاب و حقوقی، مجوز مطالبه‌گری قانونی صادر می‌کند.

وی افزود: در ساختار دستگاه‌های حاکمیتی، هفت کارگروه تخصصی فعال است که دستگاه‌ها در آن حضور دارند و هر دستگاه موظف است نسبت به گسترش معروف‌ها و کاهش منکر‌ها اقدام کند.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی بین‌بخشی ادامه داد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در کار‌های ستادی ضروری است و رسیدگی مؤثر به موضوعات، بدون همکاری جمعی محقق نمی‌شود.

طاهری با بیان اینکه امر به معروف جرم نیست، گفت: فردی که در برابر قانون ایستادگی می‌کند، مرتکب جرم می‌شود و وظیفه ما ترویج فرهنگ صحیح امر به معروف در چارچوب قانون است.

وی تصریح کرد: وظیفه ستاد امر به معروف نظارتی است و این نهاد نقش پیشگیرانه دارد، نه درمانی؛ گزارش وضعیت دستگاه‌ها و رصد عملکرد‌ها از مأموریت‌های اصلی ستاد محسوب می‌شود.

این ستاد یک نهاد مردمی و ناظر است و مردم نباید نسبت به محیط پیرامون خود بی‌تفاوت باشند، چرا که نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف نیازمند مشارکت عمومی است.

طاهری با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی بیان کرد: مردم باید یاد بگیرند در صورت مشاهده منکر، در چارچوب قانون برای رفع آن اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه بودجه‌های فرهنگی و مسولیت‌های اجتماعی در کشور اسراف می‌شود، گفت: نظارت‌ها باید نظامند باشند در هر دستگاه باید بودجه‌هایی در حوزه عفاف و حجاب هم تعلق بدهد.

در ادامه از جشنواره معروف رونمایی شد جشنواره‌ای که در چهار بخش پادکست، فیلم کوتاه و انیمیشن می‌پردازد بخش ویژه این جشنواره مربوط به غزه است.