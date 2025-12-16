پخش زنده
نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی تا مرحله عمدهفروشی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و در سطح خردهفروشی با همکاری اتاق اصناف خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صمت استان زنجان از تعیین وظایف دستگاههای متولی نظارت بر بازار خبر داد.
به گفته حسین منصوری، بر اساس بخشنامه ریاستجمهوری و ابلاغ وزارت صمت، نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی تا مرحله عمدهفروشی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و در سطح خردهفروشی با همکاری اتاق اصناف انجام میشود.
وی افزود: سازمان میوه و ترهبار موظف به همکاری در توزیع اقلام اساسی است و رسیدگی به شکایات مردمی از واحدهای صنفی نیز بر عهده اتاق اصناف خواهد بود.
منصوری تأکید کرد: نظارت و رسیدگی به تخلفات در حوزه اقلام صنعتی در زنجیره تأمین و توزیع، مسئولیت ادارهکل صمت استان است.