نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا‌های اساسی تا مرحله عمده‌فروشی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و در سطح خرده‌فروشی با همکاری اتاق اصناف خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت استان زنجان از تعیین وظایف دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار خبر داد.

به گفته حسین منصوری، بر اساس بخشنامه ریاست‌جمهوری و ابلاغ وزارت صمت، نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا‌های اساسی تا مرحله عمده‌فروشی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و در سطح خرده‌فروشی با همکاری اتاق اصناف انجام می‌شود.

وی افزود: سازمان میوه و تره‌بار موظف به همکاری در توزیع اقلام اساسی است و رسیدگی به شکایات مردمی از واحد‌های صنفی نیز بر عهده اتاق اصناف خواهد بود.

منصوری تأکید کرد: نظارت و رسیدگی به تخلفات در حوزه اقلام صنعتی در زنجیره تأمین و توزیع، مسئولیت اداره‌کل صمت استان است.