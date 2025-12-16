مرحله کلیدی حفاری در میدان گازی بلال با تکمیل زودهنگام حفاری حفره‌های ۳۲ اینچ و نصب کانداکتورهای ۲۶ اینچ، ۶ روز جلوتر از برنامه زمان‌بندی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا ثقفی؛ مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: اجرای این بخش از عملیات مطابق با استاندارد‌های فنی، ایمنی و الزامات HSE و در بازه زمانی ۱۴ روزه انجام شد، در حالی که مدت پیش‌بینی‌شده در برنامه زمان‌بندی، ۲۰ روز بود.

وی با تأکید بر اهمیت این دستاورد افزود: تکمیل موفق این مرحله، گامی تعیین‌کننده در پیشبرد طرح توسعه میدان گازی بلال است و زمینه را برای ورود پروژه به مرحله بعدی، یعنی حفاری چاه آموزه‌ای، فراهم کرده است. انتظار می‌رود عملیات حفاری مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب ادامه یابد.

مدیرعامل گروه پتروپارس با قدردانی از کارکنان پروژه تصریح کرد: عهد، تخصص و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما عامل اصلی تحقق این پیشرفت است و این دستاورد، نتیجه کار تیمی منسجم در مجموعه پتروپارس است.

وی همچنین از حمایت‌های کارفرما، شرکت نفت و گاز پارس، قدردانی کرد و اظهار داشت: همراهی و پشتیبانی کارفرما نقش مؤثری در تسریع روند اجرای پروژه داشته است.

در همین ارتباط، مهندس شهریاری، مجری طرح بلال در گروه پتروپارس، با اشاره به شرایط فشرده اجرایی پروژه گفت: اتمام این عملیات در مدت ۱۴ روز، نتیجه هماهنگی دقیق میان تیم‌های اجرایی و پشتیبانی است و توانمندی مجموعه پتروپارس در اجرای پروژه‌های پیچیده را نشان می‌دهد.

گفتنی است با تداوم روند فعلی و مدیریت یکپارچه عملیات، پروژه توسعه میدان گازی بلال با شتاب مناسب در مسیر دستیابی به پیشرفت قابل قبول و آماده‌سازی برای آغاز تولید گاز طبیعی قرار گرفته است؛ مسیری که نمایانگر توان مهندسی داخلی در اجرای طرح‌های استراتژیک صنعت نفت و گاز کشور است.