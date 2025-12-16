به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی گفت: مســـابقات رسمی دامـــە در کشــور کویت با مشــارکت کشور‌های کویت، قطــر، فلسطیــن، امارات، عربستــان، عراق، لبنــان، ایران و ترکیـــه، و با حضــور ۶۲ بازیـــکن بە مدت ۳ روز متوالی برگزار شد سرانجــام بازیکــن ایرانی، فاروق مام عبــدالله از بوکان با شکست رقیبان به مقـام قهرمانی این مسابقات رسید.

لقمان شهابی با بیان اینکه مسابقات رسمی دامه در تمام کشور‌های فوق الذکر بصورت جهــانی برگزار می شود، اما در ایران هنوز بصورت داخلی برگزار میشود افزود: امیدواریم که در استانداری و اداره کل ورزش و جوانان استان برای این ورزش گام‌های بیشتری برداشته شود.