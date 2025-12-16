به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با تلاش حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در نتیجه پایش محوطه بیرونی دادگستری های استان ، یک کارچاق کن در گنبد کاووس شناسایی و دستگیر شد .

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این فرد با ادعای این که در دادگستری نفوذ دارد و می تواند در دستگیری محکومانی که حکم جلب دارند، به اصحاب پرونده کمک کند، افراد را فریب می داد و از آنان پول می گرفت .

آسیابی افزود: در پایش محوطه بیرونی دادگستری مشخص شد این فرد با پرسه در اطراف ساختمان های قضایی با اصحاب پرونده ارتباط می گرفت و پس از فهمیدن علت مراجعه آنان به دادگستری ، با ادعای این که در دستگاه قضایی، نفوذ دارد و می تواند از مسیرهای غیرقانونی امور پرونده افراد را پیش ببرد ، از مردم پول می گرفت .

وی ادامه داد: با تلاش های کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان، این فرد هنگام دریافت پول از یکی از قربانیان ، دستگیر و هم اکنون بازداشت است .

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: متهم، مشاور املاک است و در بررسی ها و تحقیقات مشخص شد ، با هیچ کس در دستگاه قضایی ارتباط ندارد و با ادعای نفوذ، افراد را فریب می داد.

آسیابی افزود: سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری در طول شبانه روز آماده دریافت گزارش های مردم درباره کارچاق کن ها و افرادیست که با فریب مردم، وعده پیش بردن پرونده های قضایی از مسیرهای غیرقانونی را دارند .