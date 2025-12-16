باران و برف در یزد از امروز شدیدتر میبارد
کارشناس هواشناسی: از عصر امروز تا جمعه بارش باران و برف را در همه مناطق استان خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، میر حسینی گفت: موج بارشی فعال که از شب گذشته در استان یزد آغاز شده تا جمعه ادامه دارد و بارش باران و برف بیشتر در نیمه جنوبی و ارتفاعات استان یزد فعال بود.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در بختیاری با ۱۹ میلیمتر و چنارناز با ۱۸.۵ میلیمتر ثبت شد ادامه داد: از بعدازظهر امروز، بارندگیها شدت بیشتری میگیرد و در روزهای چهارشنبه تا جمعه، سراسر استان شاهد بارش برف و باران همراه با وزش باد شدید، رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ خواهد بود.
میر حسینی گفت: کاهش تدریجی و محسوس دما از فردا آغاز میشود و از اوایل هفته آینده، یخبندان سراسری در استان پیشبینی شده است. این شرایط میتواند منجر به لغزندگی جادهها، مهآلودگی و اختلال در تردد شود؛ به رانندگان توصیه میشود زنجیرچرخ، وسایل زمستانی، گرمایشی و سوخت کافی همراه داشته باشند.
وی گفت: هشدارهای جدی نیز برای بخش کشاورزی صادر شده: گلخانهداران و سالنهای پرورش دام و طیور باید دما را تنظیم و سوخت کافی تهیه کنند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود. این سامانه بارشی، فرصتی برای بهبود وضعیت منابع آبی یزد است، اما نیاز به آمادگی عمومی دارد.