بخش مراقبت ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان کارمانیا، راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،بخش مراقبت ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان کارمانیا با ظرفیت ۵ تخت و دارا بودن امکانات و دستگاه های بهروز دنیا و پزشکان و پرستاران مجرب افتتاح شد.
دکتر صافیزاده مشاور رییس دانشگاه در امور ستادی افزود: این بیمارستان یکی از نخستین بخشهای خصوصی است و با ارائه خدمات با کیفیت در کنار حوزه دولتی، جزو نخستین بیمارستانهای استان محسوب میشود.
وی افزود: با حضور مرحوم دکتر بازرگان و همکاریهای دوطرفه، ما در خدمت ایشان بودهایم و حال با افتتاح این بخش، شاهد افزایش ظرفیتها و ارتقای خدمات هستیم.
وی تاکید کرد: هر چه خدمات درمانی در حوزههای مختلف افزایش یابد، باید با توجه به ظرفیتها و امکانات موجود رو به جلو رفت.
دکتر صافی زاده به نقش جدی بحث توریست درمانی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: استان کرمان باید از ظرفیتهای خود بهدرستی بهره ببرد.