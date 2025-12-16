پخش زنده
پنجمین مرحله طرح کالابرگ الکترونیکی تا پایان اسفند اعتبار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: خانوارهای مشمول در دهکهای یک تا سه میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد، برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات و اقلام پروتئینی و سایر کالاهای مشمول اقدام کنند.
مجتبی ظفری پور با اشاره به اینکه ۱۲ هزار فروشگاه در خوزستان متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی هستند افزود: اعتبار کالابرگ الکترونیکی تا پایان اسفند قابل استفاده است و مشمولان میتوانند در بازه زمانی تعیینشده برای خرید اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.
نظرسنجیها از افزایش رضایتمندی مردم نسبت به چگونگی اجرا و اختصاص کالابرگ الکترونیکی حکایت میکند.
در آبادان و خرمشهر، اما مردم از تنوع کم فروشگاههای متصل به طرح کالابرگ، گلایه مندند.