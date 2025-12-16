پخش زنده
تالاب بینالمللی حسنلو به عنوان یکی از زیستگاههای ارزشمند پرندگان مهاجر، هر ساله میزبان گونههای متنوعی از پرندگان بومی و مهاجر است و به همین دلیل به یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگری و طبیعتگردی آذربایجانغربی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، وجود تنوع زیستی بالا، بهویژه در میان پرندگان، این تالاب را به بهشتی برای علاقهمندان به پرندهنگری و عکاسی از طبیعت بدل کرده است. در میان گونههای مشاهدهشده در تالاب، میتوان به حواصیل ارغوانی، حواصیل زرد، حواصیل خاکستری، فلامینگو، پلیکان، اردک مرمری، اردک بلوطی، اردک سرحنایی، پرستوی دریایی، بوتیمار و خروس کولی اشاره کرد؛ پرندگانی که برخی بهصورت دائمی و برخی بهصورت فصلی در این ناحیه زندگی میکنند.
تالاب حسنلو علاوه بر پرندگان، دارای پوشش گیاهی متنوعی نیز است. گونههای گیاهی شورپسند و آبی همچون جگن، نی، شور و سالیکورنیا در بخشهای مختلف تالاب به ویژه از منطقه شمکالی تا جنوبغربی آن روییدهاند و چشماندازی تماشایی پدید آوردهاند که جلوهای خاص به این پهنه آبی بخشیده است.
این تالاب در یک کیلومتری سهراهی محمدیار و در مسیر جاده ارومیه–مهاباد واقع شده و بهراحتی از کنار جاده قابل مشاهده است. موقعیت مناسب و دسترسی آسان موجب شده تا تالاب بینالمللی حسنلو به یکی از گزینههای اصلی تفریحی برای گردشگران و خانوادههای نقده و شهرهای اطراف تبدیل شود.
همچنین این منطقه بهدلیل مناظر طبیعی چشمنواز، مقصد محبوب عکاسان و مستندسازان است که در فصول مختلف سال برای ثبت تصاویر پرندگان و مناظر طبیعی به این تالاب سفر میکنند.
رئیس اداره محیط زیست نقده از مشاهده بیش از ۱۰۰ گونه پرنده در تالاب بینالمللی حسنلو خبر داد و گفت: این تالاب سالانه میزبان بیش از هزار و ۵۰۰ پرنده بومی و مهاجر است و بهزودی زیرساختهای تازهای برای پرندهنگری در آن احداث میشود.
به گفتهی قائمی، رئیس اداره محیط زیست نقده، تاکنون بیش از ۱۰۰ گونه پرنده در این تالاب شناسایی شده که بسیاری از آنها جزو گونههای کمیاب و در معرض خطر انقراض هستند.
وی افزود: هر سال بیش از ۱٬۵۰۰ پرنده بومی و مهاجر در این تالاب زیست میکنند و همین موضوع آن را به یکی از جاذبههای کمنظیر گردشگری طبیعی منطقه تبدیل کرده است.
قائمی با بیان اینکه آذربایجانغربی بهعنوان «بهشت پرندگان» در کشور شناخته میشود، اظهار کرد: در تالاب بینالمللی حسنلو سکوی ویژهای برای پرندهنگری و عکاسی از پرندگان احداث شده تا علاقهمندان بتوانند گونههای مختلف را از نزدیک مشاهده کنند.
وی همچنین از احداث آلاچیق ویژه پرندهنگری طی ماههای آینده خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح، ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار مصوب شده که پس از تخصیص، عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
رئیس اداره محیط زیست نقده با اشاره به موقعیت ویژه تالاب گفت: وجود پوشش گیاهی مناسب شامل نی و جگن و همچنین نزدیکی به سد حسنلو، این تالاب را به یکی از زیستگاههای مهم برای جوجهآوری گونههای حساس و در حال انقراض مانند اردک سرسفید تبدیل کرده است.
او افزود: با تأمین حقآبه این تالاب، شرایط لازم برای زادآوری و ماندگاری پرندگان آبزی فراهم میشود و ضمن حفاظت از جوجهها، به پایداری حیات این گونهها در منطقه کمک خواهد شد.
تالاب بینالمللی حسنلو یکی از مقاصد محبوب گردشگران و عکاسان طبیعت در شهرستان نقده است و مناظر زیبا، گونههای متنوع پرندگان و پوشش گیاهی غنی آن، این منطقه را به یکی از نقاط شاخص گردشگری طبیعی آذربایجانغربی تبدیل کرده است.
تالاب بینالمللی حسنلو که در یک کیلومتری سهراهی محمدیار واقع شده، به عنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان در شمالغرب کشور شناخته میشود و هر ساله صدها پرنده نادر را از نقاط مختلف ایران و جهان به خود جذب میکند.