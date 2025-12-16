وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با هدف افتتاح هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین و بازدید از موزه روستایی جنگل قرق و عکاسخانه گرگان وارد گلستان شد.

سفر وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با استقبال علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از طریق فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان وارد گلستان شد.

حضور در هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین و بازدید از موزه روستایی پارک جنگلی قرق از جمله برنامه‌های سفر وزیر میراث فرهنگی است.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران زمین با حضور سفیران ۱۲ کشور آسیایی و نمایندگان ۳۱ استان کشور از امروز ۲۵ آذرماه تا ۲۸ آذرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی گرگان واقع در جاده گرگان_اق‌قلا برگزار می‌شود.