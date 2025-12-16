به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۵ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

- به گفته کمیسیون انتخابات تایلند ۸ فوریه انتخابات پارلمانی برگزار می‌کند

کانال اخبار اسیا

- استرالیا در پی تیراندازی‌های مرگبار بوندی، قوانین حمل اسلحه را تشدید می‌کند

بانکوک پست

- کنترل‌های مرزی تشدید شد

- ورود بازدیدکنندگان کامبوجی با بررسی‌ها و غربالگری شدیدتری همراه خواهد بود

دیگ واچ

- اندونزی پلتفرم ایکس را به سبب تخلف از مقررات و انتشار محتوای غیراخلاقی جریمه کرد

نیواستریت تایمز

- نخست وزیر اندونزی: سوماترای سیل‌زده ظرف ۲ تا ۳ ماه می‌تواند به شرایط عادی بازگردد؛ شمار قربانیان به بیش از هزار نفر رسید

نیواستریت تایمز

- گسترش درگیری‌ها در سال ۲۰۲۵، از غزه تا تایلند و کامبوج، آزمونی برای دیپلماسی جهانی و آسه‌آن

گاردین

- نخست‌وزیر استرالیا پیوند دادن به‌رسمیت‌شناختن فلسطین به حمله ساحل بوندی از سوی نتانیاهو را رد کرد

دیلی صباح

- استرالیا مرد مسلمان را به‌خاطر خلع سلاح تیرانداز بوندی «قهرمان» خواند و از او تجلیل کرد

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ آذر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

- رونمایی از برنامه‌های اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۶

- وزارت دفاع چین: امیدواریم آمریکا درک راهبردی خود از چین را تصحیح کند

- بارش شهاب سنگ‌ها در سراسر چین دیده می‌شود

- مراسم رژه پنگوئن‌ها در هاربین چین برگزار شد

- جیمی لای به سه جرم از جمله تشکیل شبکه ارتباط با نیرو‌های خارجی محکوم شد

- روسیه از تلاش‌های ایران برای حل بحران در روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت می‌کند

- ۹ کشته بر اثر مسمومیت با گاز در کارگاهی در ایران

گلوبال تایمز

- گلوبال تایمز بررسی کرد: تاکتیک‌ها و تأثیر تأثیرگذاری‌های راست گرایان جدید در ژاپن

- دیپلمات چینی دوباره از ژاپن خواست اظهارات اشتباه خود را در مورد تایوان پس بگیرد

- رزمایش پهپادی و تجهیزات بدون سرنشین چین و پاکستان

- حقایقی در مورد پرونده جیمی لای

- جلوگیری از ظهور مجدد نظامی گری ژاپن اراده مشترک جهانی

- سفیر چین درانگلیس اظهارات غیرمسئولانه بریتانیا در مورد محکومیت جیمی لای را محکوم کرد

سی جی تی ان

- رشد پایدار صنعت ماشین‌آلات چین طی چهاردهمین برنامه پنج ساله

- فناوری نوین؛ محرک توانمندسازی افراد دارای معلولیت در چین

- تداوم روند توسعه با ثبات و رو به جلوی اقتصاد چین در ماه نوامبر

- دیدار وزیر خارجه چین با ولیعهد عربستان سعودی

- پکن بخشی جدید از دیوار بزرگ را به روی عموم می‌گشاید

- جیمی لای به سه جرم از جمله تشکیل شبکه ارتباط با نیرو‌های خارجی محکوم شد

- تاکید ایران بر لزوم تمرکز بر اسرائیل همراه با رد ادعای دخالت در امور داخلی لبنان

چاینا دیلی

- حمایت از سیاست‌ها برای افزایش نرخ ازدواج

- توکیو در معرض خطر تحولات منطقه‌ای است

- اوکراین پذیرفت از درخواست عضویت در ناتو انصراف دهد

- رئیس جمهور چین بر اهمیت بالا بردن استاندارد‌های اخلاقی کودکان تاکید کرد

روزنامه مردم

- مشاهد بارش شهاب سنگ‌ها در سراسر چین

- چین مجوز تردد خودرو‌های خودران سطح یک را صادر کرد

- چین خواستار تلاش برای دفاع از نظم بین المللی پس از جنگ شد

- تولید صنعتی چین در ماه نوامبر ۴.۸ درصد افزایش یافت

- چین اقدامات جامع برای جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی را انجام می‌دهد