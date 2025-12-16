به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه هنری انقلاب اسلامی، کارگاه هنری قرآنی «مُکث» که تجربه کاربست قرآن در مسیر طراحی محصول (Product Design) است با حمایت حوزه هنری و به دبیری علی حیاتی از ۲۵ تا ۲۷ دی ماه ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

این کارگاه تلاشی برای آشنایی مربیان، هنرمندان، دانشجویان و علاقمندان به هنر بویژه نسل جوان با مفاهیم ناب قرآنی و فرصتی برای ایجاد ارتباطی عمیق میان هنر و قرآن است تا پیوند میان ارزش‌های معنوی و خلاقیت‌های هنری تقویت شود.

هدف از برگزاری این کارگاه یافتن زبانی نو برای بیان مفاهیم قرآنی در ساحت زندگی انسان امروزی است و علاقه‌مندان باید آثار خود را در قالب گرافیک، تصویرسازی و نقاشی، خوشنویسی، طراحی صنعتی و طراحی محصول، صنایع دستی و هنر‌های سنتی، طراحی بسته‌بندی و حجم (در قالب فایل زیپ با حجم حداکثر ۱۰ مگابایت)، تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به نشانی اینترنتی survey.porsline.ir ارسال کنند.

آقایان؛ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ، حجت اﻻﺳﻼم ﻋﻠیرﺿﺎﭘﻨﺎﻫﯿﺎن، ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم غلامرﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن.

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﺗﻘﯽزاده، ﻫﺎﻧﯽ ﭼﯿﺖﭼﯿﺎن، امیرحسین ﻗﺰل‌اﯾﺎغ و صادق ﺟﻤﺎﻟﯽ استادان و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻗﺮآﻧﯽ این کارگاه هستند.

استادان و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻫﻨﺮی کارگاه نیز شامل آقایان؛ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ، اﺣﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ و علی حیاتی است.

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬیرش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در این کارگاه ﺣﺪاکثر ۱۵۰ ﻧﻔﺮ و حضور ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ۳ روز ﺑﺮﮔﺰاری کارگاه (در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ) اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

اﺳکان و ﭘﺬیرایی در ﻃﻮل کارگاه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ اﺑﺰار اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺪه‌پردازی (ﻟﭗ ﺗﺎپ، ﻗﻠﻢ، رﻧﮓ، کاغذ و...) در روزﻫﺎی کارگاه ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪگان اﺳﺖ.

برگزارکنندگان کارگاه ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺰینه رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪﻣﻘﺪس را نیز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪگان پرداخت خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه فایل فراخوان به کانال @honar_events در پیامرسان «بله» مراجعه کنند.