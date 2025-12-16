به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با هفته پژوهش، چهارمین کنسرسیوم اشتغال و توسعه نیروی انسانی ماهر دانشگاه ملی مهارت واحد استانی کرمان با حضور مدیران شرکت‌ها و مؤسسات طرف تفاهم‌نامه برگزار شد.

، چهارمین کنسرسیوم اشتغال دانشگاه ملی مهارت واحد استانی کرمان در سالن همایش مرکز رشد دانشگاه با حضور اعضای هیأت رئیسه، اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیران شرکت‌ها و مؤسسات طرف تفاهم‌نامه برگزار شد.

حسین قاضی زاده، رئیس واحد استانی کرمان در بخش نخست این رویداد با اشاره به اهمیت هم‌اندیشی با اعضای هیأت علمی، بر ضرورت شنیدن مطالبات آنان در راستای ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه تأکید کرد

. وی افزود: در یک سال گذشته با حمایت‌های صورت گرفته در حوزه پژوهش و تخصیص اعتبارات، دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده است.

حسین قاضی زاده اظهار داشت: برای نخستین بار، اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی به دانشگاه ملی مهارت اختصاص یافته که بخشی از آن صرف بروزرسانی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها خواهد شد.

رئیس واحد استانی کرمان تصریح کرد: مرکز رشد دانشگاه با استقرار شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به بستری پویا برای برگزاری رویدادهای علمی تبدیل شده است

. حسین قاضی زاده، اضافه کرد: کنفرانس علمی عمران و معماری نمونه بارزی از این دست رویدادها بود که بازخوردهای ارزشمندی به همراه داشت و استمرار آن در دستور کار قرار گرفته است.

رییس واحد استانی کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به گزارش واصله از دفتر برنامه و بودجه دانشگاه ملی مهارت، بیان داشت: بر طبق این گزارش، واحد استانی کرمان در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۳ با جذب ۷۱ درصدی فارغ‌التحصیلان در صدر واحدهای استانی کشور قرار گرفته و مراکز سیرجان و زرند نیز با بیش از ۹۰ درصد جذب فارغ‌التحصیلان، جایگاه برتر را در بین مراکز تابعه استان کرمان کسب کرده‌اند.

حسین قاضی زاده خاطرنشان کرد: این موفقیت‌ها عمدتاً به برگزاری سه دوره پیشین کنسرسیوم‌های اشتغال و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با صنایع و شرکت‌ها بازمی‌گردد.

رئیس واحد استانی کرمان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مرکز رشد و فناوری، خواستار حضور پررنگ‌تر اعضای هیأت علمی و مشارکت فعال ایشان و دانشجویان در این فضا شد.

وی تأکید کرد: ارتباط مؤثر با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد، زمینه‌ساز توسعه فناوری و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در سطح دانشگاه و استان کرمان خواهد بود.

در این رویداد، دکتر دانیال نژادملایری معاون پژوهش و فناوری واحد استان کرمان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت در سال جاری، به مهم‌ترین دستاوردهای علمی و پژوهشی همچون کسب رتبه های تک رقمی و دورقمی دانشجویان آموزشکده شهید دادبین در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ ، کسب رتبه های برتر کشوری دانشجویان واحد استانی کرمان در جشنواره های حرکت، مسابقات رباتیک و زیردریایی، المپیادهای ورزشی و مهارتی اشاره کرد

. معاون پژوهش و فناوری واحد استانی کرمان با اشاره به صنعتی بودن استان، گفت: راهبرد این معاونت در سال جاری تمرکز بر پژوهش‌های مهارت‌محور، مسئله‌ محوری استان، پیوند پژوهش با صنعت و اشتغال و ترکیب آموزش و پژوهش بوده است ، رویکردی که انتظار می‌رود در نهایت به خدمت‌رسانی، تولید، افزایش بهره‌وری، توانمندسازی منابع انسانی و همسویی با بازار کار منجر شود.

وی افزود: در هفته پژوهش سال جاری ۲۶ وبینار در سطح استان برگزار شد که با استقبال گسترده پژوهشگران، اساتید و دانشجویان همراه بود. دکتر دانیال نژاد ملایری، برگزاری سلسله رویدادهای دانش، مهارت و فناوری در خردادماه ۱۴۰۴، کنفرانس ملی طراحی بومی در عمران و معماری و برنامه‌ریزی برای رقابت‌های رباتیک در لیگ‌های مختلف را از جمله برنامه‌های این معاونت عنوان کرد.

وی با اشاره به حضور فعال دانشگاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان و نمایشگاه هفته دولت، اظهار داشت: تدوین پروپوزال استانداردسازی صنایع دستی استان، حمایت از پروژه‌های اساتید دانشگاه و انعقاد قراردادهای پژوهشی با صنایع از جمله اقدامات شاخص این معاونت است.

معاون پژوهش و فناوری واحد استانی کرمان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح تاد، تاکنون ۷۲ تفاهم‌نامه با صنایع و شرکت‌ها منعقد، ۴۲ جلسه مصاحبه شغلی با فارغ‌التحصیلان و دانشجویان برگزار و سه تفاهم‌نامه با پارک‌های فعال استان امضا شده است.

معاون پژوهش و فناوری واحد استانی کرمان در پایان تأکید کرد: رویکرد خودباوری و اثرگذاری می‌تواند دانشگاه ملی مهارت را به یکی از بازیگران اصلی در توسعه پژوهش‌های مهارت‌محور در سطح استان کرمان تبدیل کند.

این رویداد در نهایت با امضای ۱۵ تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه ملی مهارت واحد استانی کرمان و شرکت و مؤسسه شامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان، مرکز آموزشی علمی کاربردی شرکت زغالسنگ کرمان، کارخانه نوآوری کرمان، دانشگاه علوم پزشکی بم، شرکت صبا سپهر سبا سلامت، خانه خلاق و نوآوری فرامهارت، شرکت فناوران نانوزیست ابزار ویرا، شرکت نوگران قدرت، شرکت دانش‌بنیان طوفان‌ساز، شرکت امین برتر اقتصاد میلاد (اسنوا)، شرکت ماهان نیرو بوتیا، شرکت بهتا صنعت پرمون، شرکت آرمان تابلو، شرکت توزیع نیروی برق شمال و هنرستان فنی حر به کار خود پایان داد.

لازم به ذکراست در حاشیه برگزای چهارمین کنسرسیوم اشتغال و توسعه نیروی انسانی ماهر محصولات شرکت‌های مستقر در مرکز رشد و دست ساخته های اساتید و دانشجویان به نمایش گذاشته شده بود. همچنین از فعالان عرصه پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت واحد استان کرمان تقدیر بعمل آمد