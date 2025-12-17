به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اعتکاف امسال نزدیک به ۴۷ مسجد در شهر زنجان ساماندهی شده است و احتمال افزایش آن به حدود ۵۰ مسجد نیز وجود دارد.

حجت‌الاسلام یوسفی با بیان اینکه سنت حسنه اعتکاف در سال‌های اخیر با استقبال گسترده مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، مواجه بوده و این روند رو به رشد همچنان ادامه دارد، افزود: اعتکاف به‌عنوان یک عمل عبادی و معنوی، شاخص و عیار مهمی برای سنجش علاقه عمومی جامعه به معنویت به شمار می‌رود و اقشار مختلف مردم از طیف‌های گوناگون در آن حضور پیدا می‌کنند تا فرصتی برای تزکیه، بازسازی روحی و تقویت ارتباط معنوی خود فراهم آورند.

وی گفت: سال گذشته در استان زنجان حدود ۱۱ هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند که بیش از نیمی از آنها، یعنی حدود ۶ هزار نفر، دانش‌آموز بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه پیش‌بینی که برای امسال انجام شده، با توجه به میزان مراجعات و ثبت‌نام‌ها، افزایش تعداد معتکفان تا حدود ۱۵ هزار نفر در سطح استان است، ابراز کرد: در شهر زنجان نیز سال گذشته حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر معتکف داشتیم، در حالی که امسال ظرفیت ایجادشده برای این شهر به حدود ۶ هزار نفر افزایش یافته است.

یوسفی با تأکید بر اینکه حدود ۶۵ درصد از این مساجد به اعتکاف‌های دانش‌آموزی اختصاص دارد، افزود: همچنین امسال در شهر زنجان حدود ۷۰۰ نفر خادم، مربی و عوامل اجرایی در بخش‌های مختلف اعتکاف خدمت‌رسانی خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود : هزینه ثبت‌نام برای اعتکاف‌های عمومی و غیردانش‌آموزی ۸۰۰ هزار تومان و برای اعتکاف‌های دانش‌آموزی ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است و مابقی هزینه‌ها از طریق کمک مجموعه‌های فرهنگی و خیرین تأمین می‌شود.