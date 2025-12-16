به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جایگاه ورزش را از فردوسی حکیم باید پرسید آنجا که در شاهنامه اش سروده: «ز نیرو بود مرد را راستی / ز سستی کژی زاید و کاستی»، اما اگر این شاعر ایرانی امروز بود از این همه سستی و کاستی ما متحیر می‌ماند آنجا که براساس پایش‌های انجام شده و به گفته علی خلیلی، رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، میزان فعالیت بدنی روزانه هر ایرانی حدود ۱۳ دقیقه است و طبق بررسی‌های آماری در کشور ۷۵ درصد مردم عملا هیچ تحرک ورزشی ندارند.

در استان اصفهان هم آرش ظفریان رییس گروه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان عنوان کرده: فقط ۵تا ۶ درصد از مردم این استان به‌طور منظم، حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای فعالیت ورزشی دارند. اما برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت مسئولان ورزشی برای تغییر این آمار نگران کننده چیست؟

توسعه فعالیت‌های بدنی با طرح ملی ورزش و مردم

طرح توسعه و تعمیم ورزش همگانی با عنوان برنامه ملی «ورزش و مردم» از سال گذشته در کشور کلید خورد؛ طرحی که به گفته مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، اجرای آن با هیأت‌های ورزشی، سازمان‌های مردم نهاد، کانون‌های فرهنگی تربیتی و ورزشی مساجد، باشگاه‌های ورزشی و خود مردم است و نقش وزارت ورزش و جوانان سیاست‌گذاری گذاری، حمایت و نظارت است.

علیرضا کلانتری، شعار این طرح را «صبح با نشاط و عصر مفرح با ورزش» اعلام و تاکید کرده است: طبق برنامه‌ریزی‌ها در این طرح تا سال ۱۴۱۰ باید ۴۰ درصد از جمعیت ۹۰ میلیون نفری ایران ورزش کنند.

در استان اصفهان هم طرح ملی «ورزش و مردم» از بهمن ماه سال گذشته با هدف ارتقای ورزش همگانی و تشویق مردم به کاهش کم تحرکی شروع شد.

ساعات اجرای طرح ورزش و مردم در این استان بین ۶ تا ۸ صبح و ۱۶ تا ۱۹ است تا گروه‌های مختلف مردم مانند کارمندان، زنان خانه‌دار و دانشجویان بتوانند به فعالیت‌های بدنی مستمر و بدون صرف هزینه بپردازند.

رییس گروه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان می‌گوید: در تمام شهرستان‌های استان اصفهان، سالن‌هایی برای اجرای طرح در نظر گرفته شده که فهرست آن در پایگاه اینترنتی هیات ورزش همگانی اصفهان قابل مشاهده است.

به گفته آرش ظفریان در کلانشهر اصفهان هشت سالن و در شهرستان‌های استان دست کم دو سالن برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به دو اقدامِ مهم در قالب این طرح می‌گوید: گام نخست و مهم این طرح، دانش افزایی مردم از تاثیر سلامتی و پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر دار مثل دیابت و چاقی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تولید محتوی در استان است.

ظفریان اقدام دیگر را توسعه فعالیت بدنی، همایش و جشنواره‌های عمومی، کوهگشت و پیاده روی خانوادگی و دوچرخه سواری عنوان کرده و می‌افزاید:هم برنامه‌های آموزش محور و هم طرح‌های ورزشی در طول سال به بهانه‌های مختلف مناسبتی برگزار می‌شود.

رقابت‌های خیابانی والیبال، تنیس روی میز، سه شنبه‌های سالمندی، ورزش، کودک و مادر و جشنواره‌های ورزشی ویژه کارمندان نمونه این برنامه‌ها است.

رییس گروه ورزش اداره کل ورزش جوانان اصفهان پیش بینی می‌کند: با اجرای طرح «ورزش و مردم» تلاش می‌شود تا سال ١۴١٠ حدود ۴٠ درصد از مردم این استان به ورزش و فعالیت‌های بدنی روزانه مستمر بپردازند.

در کنار طرح ملی ورزش و مردم، سه طرح بومی ورزش همگانی هم برای سالمندان، کودکان و مادران در اصفهان در نظر گرفته شده که به گفته ایمانه پورمعزی رییس هیئت ورزش‌های همگانی اصفهان، این سه طرح با نگاه بومی و جامعه محور با هدف افزایش اثربخشی برای گروه‌های خاص طراحی شده است.

توسعه فضا‌های ورزشی زیر چتر حسینیه‌ها و مساجد

اگر چه مساجد به عنوان کانون تربیت معنوی مطرح می‌شوند، اما توجه به فعالیت‌های ورزشی در این فضای روحانی می‌تواند، ثمرات و برکات آن را در هر دو زمینه جسمی و روحی آشکار سازد.

به گفته حجت‌الاسلام مسلمی فر دبیر ستاد راهبری مساجد کشور، در حال حاضر حدود سه هزار مسجد در کشور کمیته ورزشی دارند و نماینده رسمی برای آن به ستاد معرفی کرده‌اند، اما هنوز ورزش در مساجد پایگاه رسمی و ساختارمند ندارد.

در کلانشهر اصفهان هم با همین هدف ۵۵ مسجد شناسایی شده و در قالب طرح «مسجد کانون نشاط»، برنامه‌های ورزشی ناظر بر نشاط اجتماعی و همگانی در تعامل با هیات‌های ورزشی در حال اجراست.

به گفته فرزانه کلاهدوزان، رئیس کمیسیون خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان، مدیریت شهری با تجهیز حسینیه‌های محلی برای فعالیت‌های بدنی بانوان، گام تازه‌ای برای دسترسی برابر، کاهش هزینه‌ها و توسعه ورزش برداشته و

عدالت ورزشی برای بانوان اصفهان با تجهیز ۵۳ حسینیه در اصفهان اجرا شده است.

علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان هم با اشاره به تجهیز سالن‌های مناسب برای برگزاری کلاس‌های ورزشی در محلات، حسینیه‌ها، مساجد و آموزش‌وپرورش می‌گوید: اجرای این طرح به اهالی محله‌ها در شهر اصفهان واگذار شده و تاکنون بیش از ۵۰ درخواست شهروندی ثبت‌شده و از این تعداد، ۳۰ مکان تجهیز شده است.

در کنار مساجد از ظرفیت مدارس هم در کلانشهر اصفهان برای توسعه فعالیت‌های ورزشی هم استفاده شده؛ کمال حیدری معاون فرهنگی شهردار اصفهان با بیان اینکه مدارس، فضایی محیطی امن، سالم و مثبت دارند می‌گوید: با اجرای طرح عصر ورزش، شهروندان در روز‌های تعطیل و تابستان از فضا‌های مدارس برای ورزش استفاده می‌کنند.

حال و روزِ ورزش اصفهان در شرایط کنونی

ورزش همگانی یکی از ارکان اصلی سلامت فردی و اجتماعی است و نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها، افزایش نشاط اجتماعی و کاهش هزینه‌های درمانی دارد.

در استان اصفهان حدود ۳۰۰ هزار ورزشکار سازمان یافته و هزار و ۹۰۰ باشگاه ورزشی بخش خصوصی در دو بخش بانوان و مردان فعال است.

شهردار اصفهان می‌گوید: در حال حاضر حدود ۸۶ مجموعه ورزشی در اختیار مدیریت شهری قرار دارد که ۳۴ مجموعه را شهرداری و ۵۲ مجموعه را بخش خصوصی اداره می‌کند.

علی قاسم‌زاده به برگزاری مسابقات مختلف با رویکرد توسعه ورزش همگانی هم اشاره و اضافه می‌کند: جام «قهرمانان شهر» ویژه کودکان محلات، جام «افتخار» ویژه پیشکسوتان و جام «پرچم» ویژه دانش‌آموزان از جمله این مسابقات است.

معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان هم در تشریح اقدامات شهری برای توسعه ورزش همگانی این آمار را اضافه می‌کند که روزانه ۱۰ هزار شهروند اصفهانی در ۱۶۲ ایستگاه صبحگاهی به ورزش همگانی می‌پردازند که از این تعداد ۱۱۶ ایستگاه ویژه بانوان و ۴۶ ایستگاه ویژه آقایان طراحی شده است.

به گفته علیرضا خاکسار، ۱۲۷ کلاس ورزشی در اماکن زیر پوشش شهرداری برگزار می‌شود که ظرفیت خدمت رسانی به ۲۷ هزار نفر را دارد.

توسعه ورزش‌های همگانی در گوشه و کنار استان

اما برای توجه هر چه بیشتر به ورزش و سلامتی اقشار مختلف بویژه کارمندان، استاندار اصفهان از تمامی دستگاه‌ها خواسته تا با اجرای سریع و دقیق برنامه‌ها، از هر فرصتی برای پیشبرد اهداف سلامت محور استفاده و با نوآوری و خلاقیت، طرح‌های ورزش محور را از حالت نظری خارج و به عمل تبدیل کنند.

مهدی جمالی نژاد پیشنهاد کرده با برگزاری مسابقات و برنامه‌های فرهنگی، محلات مختلف به هم نزدیک تا مهاجران و ساکنان جدید نیز با فرهنگ شهر آشنا شوند.

وی از شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواست تا با برنامه‌های نوآورانه‌ای مانند مسیر‌های پیاده‌روی داستان محور برای کودکان اجرا کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان هم با اشاره به کمبود فضای مناسب برای بانوان در ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی می‌افزاید: با وجود ۱۶۰ ایستگاه فعال، بسیاری از آنها برای بانوان مناسب سازی نشده‌اند.

علی صالحی همچنین، بر ضرورت تلفیق ورزش با بازی‌های حرکتی برای جذب نسل جوان تاکید دارد و می‌افزاید: پیشنهاد‌های کلیدی افزایش ظرفیت رویداد‌های ورزشی با همکاری آموزش و پرورش، هیئت‌های ورزشی و دانشگاه‌ها و همچنین توسعه زیرساخت‌های ورزشی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت دولت و مدیریت شهری مطرح و تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری در حوزه بازی و تفریح برای ایجاد ابرسازه‌های تفریحی با محوریت ورزش همگانی صورت گرفته است.

سخنگوی شورای شهر اصفهان پیشنهاد مردمی سازی مدیریت اماکن ورزشی به جای واگذاری آنها به بخش خصوصی را هم می‌دهد و می‌افزاید: این اقدام، دسترسی عموم مردم به ورزش ارزان و باکیفیت را فراهم می‌کند و در نهایت به تحقق عدالت توزیعی و بهره‌وری بیشتر از زیرساخت‌های ورزشی می‌انجامد.

بیانِ اینکه نکته هم ضروری است که بوستان‌ها یکی از بهترین مکان‌ها برای ورزش کردن و حفظ سلامتی هستند و اصفهان با ۱۱۹ بوستان شهری، ۱۵۸ بوستان همسایگی (بوستان‌های کوچک و کودک) و ۳۳۳ بوستان محلی ظرفیتی قابل توجه برای توسعه ورزش بویژه دوچرخه سواری و ورزش‌های همگانی دارد.

مطالعات نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت و فشار خون با ورزش منظم قابل پیشگیری است و از طرفی جامعه‌شناسان معتقدند ورزش همگانی فضایی برای تعاملات سالم اجتماعی فراهم می‌کند و در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی هم موثر است؛ همان گونه که مولانا به زبان شعر بر آن تاکید دارد:

به ورزش گرای و سرافراز باش که فرجام سستی، سرافکندگی است دلی بایدت روشن و تن‌درست اگر جانت جویای فرخندگی است

نگارنده:مرضیه قاسمی