عملیات بهسازی بخشی از تجهیزات علائم راهنمای قطار‌ها در منطقه شرق به منظور پایش مستمر تجهیزات و امکانات ایمن‌سازی سیر قطار‌ها در منطقه شرق اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرعامل راه آهن شرق گفت: با توجه به اهمیت ایمنی سیر و حرکت قطار‌ها و در چارچوب مصوبات کمیسیون جلوگیری از سوانح منطقه، اعتبار مورد نیاز جهت تأمین و دریافت ۷۰۰ عدد لنز شیشه‌ای به‌منظور جایگزینی طلق‌های پلاستیکی نما‌های سیگنال‌های علائم راهنمای سیرقطار‌ها با دریافت اعتبارخریداز محل نگهداری انجام شد.

حکامی قاسمی با اشاره به مزایای فنی این اقدام افزود: استفاده از لنز‌های شیشه‌ای به جای طلق‌های پلاستیکی، علاوه بر افزایش تاب‌آوری و وضوح دید سیگنال‌ها، عملکرد مناسب‌تری در شرایط جوی مختلف ایجاد کرده و نقش مؤثری در پیشگیری از بروز سوانح احتمالی دارد.

وی گفت: روند بهسازی و نوسازی در حوزه‌های مختلف زیرسازی و زیربنایی در منطقه شرق با نگاه افزایش ایمنی، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه و کاهش هزینه‌های نگهداری، به‌صورت مستمر در دستور کار این اداره کل قرار دارد.