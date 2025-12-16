پخش زنده
امروز: -
رئیس جدید اِم. آی.۶ (دستگاه جاسوسی خارجی انگلیس) در نخستین سخنرانی رسانهای خود پس از به دست گرفتن سکان سازمان جاسوسی خارجی انگلیس گفت: هم اکنون ما در فضای نه جنگ نه صلح به سر میبریم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانه دولتی انگلیس نوشت: بلیز مترولی رئیس جدید MI۶ افزود: روسیه ما را در منطقه خاکستری با تاکتیکهایی که درست زیر آستانه جنگ هستند، آزمایش میکند.
این مقام امنیتی انگلیس با تمرکز بر تهدیدهای روسیه و آنچه «تهدید روسیه متجاوز، توسعهطلب و تجدیدنظرطلب» خواند گفت: بریتانیا به نمایندگی از اوکراین، فشار بر ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه را حفظ خواهد کرد.
مترولی به عنوان نخستین زنی که ریاست سازمان جاسوسی خارجی انگلیس را برعهده میگیرد، حدود دو ماه پیش ریاست سرویس اطلاعات مخفی خارجی انگلیس را از ریچارد مور تحویل گرفت.
وی در نخستین سخنرانی خود همچنین به مواردی از حضور پهپادها بر فراز فرودگاهها و پایگاههای هوایی و حملات سایبری به زیرساختها به عنوان نمونههایی از جنگ ترکیبی روسیه اشاره کرد و گفت: درک تلاشهای آنها برای قلدری، ایجاد ترس و دستکاری مهم است، زیرا این اقدامات بر همه ما تأثیر میگذارد.
رئیس جدید ام ای سیکس با اشاره به تحریمهای اخیر علیه نهادهای روسی افزود: تحریمهای غرب قطعاً به اقتصاد روسیه آسیب رسانده و صادرات آن را به سمت شرق، یعنی چین و هند سوق داده است. آنها به طور منحصر به فردی نتوانستهاند عزم پوتین را برای جنگ با اوکراین تغییر دهند.
مترولی «چالش تعیینکننده قرن بیست و یکم» را «نه صرفاً اینکه چه کسی قدرتمندترین فناوریها را در اختیار دارد، بلکه اینکه چه کسی آنها را با بیشترین خرد هدایت میکند» توصیف کرد.
رئیس جدید سازمان جاسوسی خارجی انگلیس گفت: «قدرت، خود در حال پراکندهتر شدن و غیرقابل پیشبینیتر شدن است، زیرا کنترل این فناوریها از دولتها به شرکتها و گاهی اوقات به افراد منتقل میشود.»
بر اساس گزارش رسانه دولتی انگلیس (بی بی سی)، بلیز مترولی سال ۱۹۹۹ به MI۶ پیوست و از طریق شعبه Q به این سمت مهم رسیده است. این شعبه که نام خود را از بخش خیالی MI۶ در کتابهای جاسوسی ایان فلمینگ گرفته، بخش واقعی، داخلی و فوق سری سرویس اطلاعات مخفی است که انواع ابزارها و وسایلی را طراحی میکند که مأموران را قادر میسازد بدون شناسایی و دستگیری با رابطان خود ارتباط برقرار کنند.
مترولی از همه افسران اطلاعاتی خود خواست تا بر فناوری تسلط داشته باشند، «نه فقط در آزمایشگاهها، بلکه در میدان عمل و در مهارتهای فنی.
وی افزود: «ما به همان اندازه که با منابع انسانی راحت هستیم، با خطوط کد [کامپیوتری]نیز راحت خواهیم شد، و به همان اندازه که به چندین زبان مسلط هستیم، در پایتون نیز مسلط خواهیم شد.»
پایتون، یک زبان برنامهنویسی، معرفی شده که ممکن است به عنوان نمونهای برای انتخاب، برخی را شگفتزده کند، زیرا بیش از سه دهه است که وجود دارد. اما نکته او از نظر مردان و زنانی که تصمیم گرفتهاند در دنیای تاریک جاسوسی کار کنند، پنهان نخواهد ماند.
رسانه دولتی انگلیس نوشت: در عصری که دادهها کلیدی هستند، جاسوسان دیگر نمیتوانند به هویتهای جعلی تکیه کنند، زیرا اسکن بیومتریک میتواند هویت آنها را در عرض چند ثانیه در مرزها و ایستهای بازرسی آشکار کند و در این شرایط MI۶ باید ثابت کند که هنوز هم میتواند با افرادش مرتبط باشد.