به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بازرسی اداره کل صمت همدان گفت: اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۰ آذر در همدان آغاز شده و ۱۰ تیم بازرسی در شهرستان همدان و ۲۵ تیم در استان به‌صورت فعال بر بازار نظارت می‌کنند.

مرتضی بیدآبادی افزود: با توجه به تأکید تیم اقتصادی استانداری همدان، نظارت‌های مستمر و روزانه بر بازار میوه از ابتدای آذرماه آغاز شده و این روند تا شب یلدا ادامه دارد.

او از نظارت ویژه بر بازار آجیل و خشکبار خبر داد و تاکید کرد: برای اقلامی مانند پسته، بادام و چهارمغز سقف قیمتی مشخص شده و با هر گونه تخلف و افزایش قیمت غیرمنطقی، برخورد قانونی و تشکیل پرونده‌های سنگین انجام خواهد شد.

معاون بازرسی اداره کل صمت استان همدان با اشاره به اینکه بازرسی‌ها در میدان بار و همچنین در سطح خرده‌فروشی‌های شهر انجام می‌شود گفت: نصب تابلو‌های قیمت‌گذاری در میدان بار و راه‌اندازی کانال اطلاع‌رسانی اتحادیه بارفروشان موجب افزایش شفافیت قیمتی و ایجاد ثبات نسبی در بازار شده است.

بیدآبادی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، اجازه سوءاستفاده از مناسبت‌هایی مانند شب یلدا و فروش کالا با قیمت‌های غیرواقعی داده نخواهد شد.

شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری، پیگیر روند رسیدگی باشند.